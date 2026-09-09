El Comercio forma parte de las diez redacciones latinoamericanas seleccionadas para participar en el AI-Powered Next Gen News Sprint LatAm, un programa de ocho meses que busca explorar nuevas formas de conectar con las audiencias jóvenes y convertir esos aprendizajes en productos periodísticos desarrollados con apoyo de inteligencia artificial.

La iniciativa, desarrollada por News Product Alliance (NPA) para el Grupo de Diarios América (GDA) y con el apoyo de Google News Initiative (GNI), comenzó el pasado 26 de agosto. Durante el programa, cada medio investigará los hábitos y necesidades de las audiencias de entre 18 y 28 años, diseñará un prototipo y trabajará con especialistas para llevarlo hasta su implementación.

El punto de partida es un cambio que ya desafía a las organizaciones periodísticas: las nuevas generaciones no necesariamente llegan a las noticias desde la portada de un medio, sino que las descubren principalmente a través de distintas plataformas. Según la información presentada por el programa, este grupo representa actualmente apenas entre el 2% y el 5% de los suscriptores o ingresos en buena parte de las organizaciones periodísticas.

De conocer a la audiencia a crear un producto

El programa plantea un proceso que empieza con la investigación de cada mercado. Los equipos deberán identificar comportamientos, necesidades y oportunidades entre sus audiencias jóvenes y, a partir de esa evidencia, desarrollar un prototipo funcional durante un sprint virtual de diseño. La siguiente etapa será convertir esa propuesta en un producto activo con el acompañamiento de especialistas en producto e inteligencia artificial.

Cada redacción participa con un equipo multidisciplinario de cuatro integrantes, que incluye perfiles de dirección, editorial, producto e inteligencia artificial y audiencias. La estructura busca que los proyectos no dependan de una sola área, sino que integren distintas capacidades dentro de las organizaciones periodísticas.

Además de El Comercio, de Perú, participan La Nación, de Argentina; O Globo, de Brasil; El Tiempo, de Colombia; La Nación, de Costa Rica; La Prensa Gráfica, de El Salvador; El Universal, de México; El Nuevo Día, de Puerto Rico; Listín Diario, de República Dominicana; y El Nacional, de Venezuela. Todos forman parte del Grupo de Diarios América.