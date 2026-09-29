En los últimos días ha comenzado a circular una página web falsa que simula ser una nota periodística publicada por El Comercio. En dicha publicación fraudulenta se inventa un supuesto atentado contra el empresario Carlos Añaños. A través de falsos relatos alarmistas como ese, los ciberdelincuentes buscan captar la atención del público para redirigirlo hacia “Bergmann Core”, una falsa plataforma de inversiones basada en inteligencia artificial.

Para lograr su cometido, el portal apócrifo suplanta el diseño, logotipos y tipografía de nuestro sitio digital. Asimismo, citan de manera ficticia a reconocidas personalidades e instituciones financieras para darle una falsa apariencia de veracidad a su falsa promesa de dinero rápido e inversiones exitosas. Alertamos a la ciudadanía que todas estas afirmaciones y el contenido de la nota son completamente falsos y forman parte de una red de captación ilegal de dinero.

Queremos dejar en claro que El Comercio no promueve ni respalda plataformas de inversión, sorteos sospechosos ni promesas de dinero fácil.

Este tipo de ciberataques no solo recurren al phishing —modalidad que busca engañar al usuario para que entregue datos personales o bancarios en formularios maliciosos—, sino que también pueden activar descargas automáticas de virus (malware) o ejecutar skimming digital para interceptar la información que el usuario escribe en la pantalla.

¿Cómo protegerte de este tipo de engaños?

Verifica siempre la dirección web. Nuestro único sitio oficial es: https://elcomercio.pe/ No ingreses datos personales en enlaces extraños o que no usen dominios confiables como .pe o .com Desconfía de titulares exagerados o que prometan ganancias inmediatas, subsidios, premios o beneficios sin respaldo oficial. Consulta nuestras redes oficiales: Instagram, Facebook y TikTok No compartas cadenas o links dudosos, especialmente por WhatsApp o redes sociales, sin verificar su autenticidad. Atención con correos electrónicos o mensajes sospechosos. El Comercio solo se comunica a través de correos con el dominio oficial @comercio.com.pe

En El Comercio reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y el combate contra la desinformación. Si tienes dudas sobre la veracidad de alguna publicación atribuida a este medio, puedes escribirnos o verificar directamente en nuestra web o redes sociales.

#DateCuenta y comparte esta información para evitar que más personas sean víctimas de estas estafas.