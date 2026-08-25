Por Redacción EC

“Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”, es una trabajo desarrollado por los periodistas: Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña, Marcelo Hidalgo.