“Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”, es una trabajo desarrollado por los periodistas: Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña, Marcelo Hidalgo.

La cobertura explica, mediante una pormenorizada y rigurosa utilización de fuentes, el perfil de 89 congresistas candidatos a la reelección en Perú, e incluir, junto a las trayectorias políticas, aspectos de tipo familiar, ingresos, gastos, deudas, patrimonio y estudios.

Ante una elección sin precedentes —36 partidos políticos, el regreso de la bicameralidad y miles de candidatos—, el principal desafío no era producir más información, sino convertir millones de datos dispersos en herramientas útiles para que los ciudadanos pudieran tomar decisiones informadas. Para responder a ese reto, El Comercio desarrolló una saga de especiales interactivos basada en datos públicos, automatización e inteligencia artificial con supervisión periodística.

El proyecto procesó miles de páginas de hojas de vida, declaraciones patrimoniales y planes de gobierno publicados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A partir de esa información, transformó documentos técnicos y dispersos en productos interactivos que facilitaron la comparación de propuestas y el seguimiento de candidatos, en un contexto de alta fragmentación política y sobrecarga informativa.

/ Alonso Chero

La saga está conformada por tres especiales que puedes ver aquí:

Múltiples candidatos, un solo voto: ¿Sabes a quién elegir? Permitió explorar y comparar las hojas de vida de los candidatos presidenciales a partir de la información presentada ante el JNE, condensando los principales datos de cada aspirante para facilitar una decisión informada.

¿Qué propone tu candidato? Clasificó y organizó cientos de páginas de planes de gobierno con apoyo de inteligencia artificial y verificación editorial, permitiendo comparar objetivamente las propuestas —y también las omisiones— de los candidatos.

Congresistas que buscan un nuevo período Reunió y cruzó información pública y registros oficiales para mostrar los vínculos, bienes, patrimonio, contrataciones estatales y trayectoria académica de quienes postularon nuevamente al Congreso.

El prototipo de esta metodología fue desarrollado con el apoyo del fondo AI Catalyst, impulsado por WAN-IFRA y OpenAI, donde el equipo desarrolló y puso a prueba la metodología que luego dio origen a la saga electoral.

La inteligencia artificial no reemplazó el trabajo periodístico. Como parte del proceso, tres periodistas y un editor revisaron manualmente más de 500 textos generados por los flujos automatizados para detectar errores de extracción, posibles alucinaciones, sesgos y omisiones antes de su publicación.

La metodología también fue diseñada para ser reutilizada en futuras coberturas, como las elecciones legislativas y regionales previstas para octubre de 2026.

La saga superó las 400 mil visualizaciones y registró un tiempo de permanencia cuatro veces mayor al promedio del sitio. Entre sus principales hallazgos, el comparador de planes evidenció vacíos programáticos en temas como seguridad y transporte, mientras que el especial sobre reelección identificó vínculos familiares de candidatos con contrataciones estatales por cerca de S/40 millones, a partir del cruce de registros públicos.

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