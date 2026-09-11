El InterContinental Real Lima se suma a Club El Comercio con una propuesta de beneficios que permitirá a los suscriptores de El Comercio disfrutar experiencias de alojamiento, gastronomía y bienestar con descuentos de hasta 30%.

Ubicado en Miraflores, el hotel reúne diferentes espacios pensados para disfrutar de la ciudad desde distintas experiencias, desde una estadía hasta propuestas gastronómicas y momentos dedicados al descanso y la relajación.

Gastronomía para diferentes ocasiones

Dentro del hotel, los suscriptores podrán encontrar distintas propuestas gastronómicas para elegir según el plan.

Nau ofrece una experiencia que combina una propuesta gastronómica contemporánea con uno de los espacios más atractivos del hotel. Los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en la carta.

Por su parte, Factory cuenta con una propuesta ideal para quienes buscan disfrutar de una experiencia gastronómica centrada en diferentes preparaciones y sabores. El beneficio para suscriptores es de 30% de descuento en la carta.

The Market también forma parte de los nuevos beneficios de Club El Comercio y ofrece un 30% de descuento en la carta para los suscriptores.

Una pausa para el bienestar

La experiencia también incluye Presence Spa, un espacio dedicado al descanso y al bienestar. Los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un 25% de descuento en su carta de tratamientos y disfrutar de diferentes alternativas para desconectarse y relajarse.

Beneficios también para una estadía

Quienes busquen disfrutar de una escapada en la ciudad podrán acceder a un 15% de descuento en alojamiento en el InterContinental Real Lima.

De esta manera, los suscriptores podrán elegir entre diferentes experiencias dentro del hotel y aprovechar beneficios en gastronomía, bienestar y alojamiento.

Un beneficio para disfrutar el InterContinental Real Lima

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden acceder a los siguientes beneficios:

Hotel InterContinental Real Lima: 15% de descuento en alojamiento.

Nau: 20% de descuento en la carta.

Factory: 30% de descuento en la carta.

The Market: 30% de descuento en la carta.

Presence Spa: 25% de descuento en la carta de servicios

Para acceder a los beneficios, los suscriptores de El Comercio deben ingresar a la app de Club El Comercio, seleccionar la promoción que desean utilizar y revisar la mecánica y condiciones correspondientes.

EL DATO

Establecimiento: InterContinental Real Lima

Ubicación: Miraflores, Lima

Beneficios Club El Comercio: Hasta 30% de descuento en experiencias seleccionadas

Encuentra este y más beneficios exclusivos en la app Club El Comercio.