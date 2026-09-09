Por primera vez en la temporada, Daniil Trifonov llegará al Perú para ofrecer un único recital que promete cautivar a los amantes de la música clásica. La presentación se realizará este 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, en medio de una intensa gira por importantes escenarios de Europa y América.

A diferencia de otros recitales del circuito, la propuesta de Trifonov destaca por una técnica excepcional y una profunda sensibilidad interpretativa. El virtuosismo, la sonoridad y la aproximación personal al repertorio convierten cada una de sus ejecuciones en una experiencia donde el público se conecta de manera directa con las obras más exigentes de la literatura pianística.

Un referente mundial llega a Lima

La presentación en Lima será una oportunidad para conocer en vivo el trabajo de uno de los principales referentes de la escena clásica internacional. A sus 35 años, Trifonov ha sido reconocido por publicaciones como “The Times”, que lo definió como “sin duda el pianista más asombroso de nuestra época”, y “Financial Times”, que resaltó la “deslumbrante maestría” en su álbum doble “Tchaikovsky”.

Su trayectoria incluye el premio Grammy al Mejor Álbum Instrumental Solista en 2018 por “Transcendental”, además de distinciones como Artista del Año por Gramophone (2016) y Musical America (2019), y el nombramiento como Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres por el gobierno francés. Asimismo, ha sido artista en residencia de prestigiosas agrupaciones como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York y el Carnegie Hall.

Una experiencia para apreciar el virtuosismo clásico

El recital en el Teatro Municipal plantea una velada de alta exigencia artística en la que el pianista repasará parte de su aclamado repertorio. Este concierto marcará además un hito en su agenda previa al lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico “Mi Historia Americana – Sur”, en el que explora obras de América Latina y el Caribe.

La presentación forma parte de la Temporada Internacional 2026 de TQ Producciones, que ha llevado al escenario limeño a importantes figuras del circuito mundial como la violinista Midori, el pianista Nelson Goerner y el guitarrista Rafael Aguirre.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

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EL DATO

Daniil Trifonov: Recital en Lima

Fecha: 26 de octubre de 2026

Hora: 8 p.m.

Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jr. Ica 377, Centro Histórico de Lima).

Beneficio para suscriptores: 9% de descuento en las entradas.