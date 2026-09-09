(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Por primera vez en la temporada, Daniil Trifonov llegará al Perú para ofrecer un único recital que promete cautivar a los amantes de la música clásica. La presentación se realizará este 26 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, en medio de una intensa gira por importantes escenarios de Europa y América.

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