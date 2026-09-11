Una boda puede reunir a una familia, pero también sacar a la luz todo aquello que durante años se ha intentado mantener oculto. Esa es la premisa de “Hasta que caigan las estrellas”, una comedia dramática que llega a Lima para explorar, con humor y tensión, los vínculos familiares, los prejuicios y las dificultades de aceptar un mundo que está cambiando.

La obra, adaptada y dirigida por Mikhail Page a partir del texto de la dramaturga británica Beth Steel, se estrena el sábado 3 de octubre en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, en Jesús María.

Una boda, muchos secretos

La historia transcurre durante un caluroso día de verano, cuando una familia limeña se reúne para celebrar la boda de Silvia y Reiner, su novio venezolano. Lo que comienza como una celebración familiar entre brindis, baile y conversaciones cotidianas irá revelando viejos secretos, prejuicios y lealtades que pondrán a prueba las relaciones entre sus integrantes.

La puesta en escena traslada a Lima una historia que tuvo una exitosa temporada en el National Theatre de Londres y que recibió dos nominaciones a los premios Olivier, entre ellas la de Mejor Obra Nueva.

Un elenco de reconocidos actores

La versión peruana cuenta con un elenco integrado por Érika Villalobos, Melania Urbina, Lucho Cáceres, Luciana Blomberg, entre otros actores, quienes darán vida a esta familia atravesada por sus diferencias, afectos y contradicciones.

A través del humor y situaciones familiares reconocibles, “Hasta que caigan las estrellas” propone una mirada sobre el amor, la pertenencia y los cambios que pueden transformar las relaciones más cercanas.

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EL DATO

Obra: “Hasta que caigan las estrellas”

Fecha de estreno: Sábado 3 de octubre de 2026

Temporada: Del 3 de octubre al 15 de diciembre de 2026

Lugar: Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, jirón Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María

Dirección: Mikhail Page

Elenco: Érika Villalobos, Melania Urbina, Lucho Cáceres, Luciana Blomberg, entre otros

Beneficio Club El Comercio: 20% de descuento en entradas.

Vigencia de la promoción: Hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar stock

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