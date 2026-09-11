(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Una boda puede reunir a una familia, pero también sacar a la luz todo aquello que durante años se ha intentado mantener oculto. Esa es la premisa de “Hasta que caigan las estrellas”, una comedia dramática que llega a Lima para explorar, con humor y tensión, los vínculos familiares, los prejuicios y las dificultades de aceptar un mundo que está cambiando.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.