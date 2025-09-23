Un grave accidente de tránsito dejó a un padre de familia y a sus dos hijas gravemente heridos en Chorrillos, luego de que un conductor sin licencia ni seguro vehicular los atropellara mientras se desplazaban en motocicleta. La menor de las víctimas, Valentina, de apenas 7 años, se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rebagliati con pronóstico reservado.

El responsable del choque fue identificado como Jean Piero Andrés Amaya Gómez, de 23 años, quien manejaba un vehículo negro que terminó empotrado contra una pared. Testigos señalaron que conducía a gran velocidad. Aunque algunos lo acusaron de estar ebrio, el examen toxicológico arrojó resultado negativo.

Menor de edad podría perder la pierna tras atropello; denuncian demoras fiscales en caso del conductor. (Foto: Captura/América Noticias)

La pequeña Valentina ya fue sometida a una cirugía, pero continúa entubada y con riesgo de perder la pierna, además de presentar graves lesiones internas en órganos vitales como hígado y riñón. Su hermana Camila, de 15 años, sufrió una fractura en la rodilla que demandará otra operación, mientras que el padre, Manuel Rosas, permanece hospitalizado por múltiples fracturas en muñeca y tobillo.

Conductor sin licencia dejó a padre y dos hijas graves en accidente en Lima. (Foto: Captura/América Noticias)

Los familiares denunciaron que los gastos médicos, inicialmente cubiertos por el SOAT de la motocicleta, están cerca de agotarse, obligándolos a asumir elevados costos en clínicas particulares. “Es muy grave, no nos han dado esperanzas. Las horas son cruciales” , relató la abuela de la menor.

La familia clama por justicia y pide que el Ministerio Público acelere las diligencias para que el conductor no quede en libertad por vencimiento de plazos. Los deudos acudieron a la comisaría de Villa El Salvador para exigir detención preventiva contra Amaya Gómez, mientras Valentina lucha por su vida en la UCI.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.