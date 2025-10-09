Un violento ataque armado contra un show en vivo de la agrupación musical Agua Marina dejó a cuatro integrantes heridos y a un vendedor de de bebidas alcohólicas, con lo que sube a cinco el número de afectados, según detalló el Ministerio Público.

“El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas. Ante ello, se dispuso la realización de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen” , detalló la institución.

Esta quinta víctima es atendida en el hospital Casimiro Ulloa, señaló la Fiscalía.

Asimismo, detalló que en el lugar se constató la existencia de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas.

A fin de identificar a los autores del ataque, la fiscal dispuso también recabar los registros de las cámaras de videovigilancia.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, se halla a cargo de las investigaciones y dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen. También ha recorrido tres centros de salud donde se encuentran las víctimas para recabar sus historias clínicas.