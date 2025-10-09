Representantes de gremios de transportistas denuncian que fueron impedidos de ingresar a la reunión multisectorial convocada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, la misma que tenía por objetivo abordar acciones urgentes en la lucha contra la ola de extorsiones y asesinatos que padecen los trabajadores del sector del transporte público.

A la mesa de trabajo, convocada para la mañana de este 9 de octubre, solo pudo ingresar Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), lo cual fue cuestionado por otros representantes gremiales.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, fue uno de los representantes quien fue dejado en la calle. Ante ello, manifestó que al representar a los choferes, él debería participar en esta mesa de la PCM y el Congreso.

“Vamos a evaluar irnos a una medida de fuerza y otros gremios vamos a hacer un paro coordinado, vamos a aprobar una decisión drástica porque no se ha instalado una mesa técnica de trabajo permanente de alto nivel con los que deben de estar. Los que deben estar somos nosotros (los que quedaron afuera), nosotros estamos luchando en la defensa de la vida y ellos (los que ingresaron) están luchando por otros intereses”, dijo Palomino ante los medios.

“Tenemos que trabajar todos para buscar todos los mecanismos posibles para poder controlar la criminalidad. Lo más importante que queremos es el trabajo de alto nivel permanente”, expresó.

El último paro de transportistas del lunes 6 de octubre paralizó Lima, luego del asesinato de un chofer de transporte público | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

“Los representantes que estamos en la calle en defensa de la vida, no hemos sido escuchados”, dijo otro dirigente.

Al no ser recibidos en la sede de la PCM, se retiraron hacia el Congreso.

Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, manifestó que desde hace dos días se realizan las coordinaciones para esta reunión y que, pese a que les habían confirmado su participación, finalmente no fueron recibidos por las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.

“Hace dos días sabíamos que iba a haber esta reunión en el Congreso y el Ejecutivo. Dos días hemos estado coordinando para que hubiera una sola lista y anoche recién se pusieron de acuerdo que la reunión sería en la PCM. Nos dijeron que íbamos a venir; sin embargo, con sorpresa nos damos cuenta que la PCM solamente ha permitido ingresar a las empresas de los corredores, a los otros del transporte regular a ninguno y ya lo estábamos advirtiendo, de que algo se está tramando en el transporte, por ello la declaratoria de emergencia que dice que habrá para favorecer intereses, pero para nada se esta discutiendo el tema de la inseguridad ciudadana” , advirtió.

Asimismo, se refirió a Martín Ojeda e indicó que aunque la opinión pública lo posiciona como “adalid del paro”, fueron “las empresas y los conductores” que hoy fueron dejados fuera del diálogo, quienes gestaron la medida de fuerza que paralizó Lima Metropolitana y el Callao el último 6 de octubre.

Un grupo de congresistas también fueron excluidos de la mesa técnica en la que participan el premier Eduardo Arana y el presidente del Congreso José Jerí.

Edward Málaga, quien no pudo ingresar a la PCM, dijo que fueron los parlamentarios que muestran su rechazo al gobierno de Dina Boluarte quienes no lograron ingresar.