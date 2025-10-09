El Ministerio Públicó detalló que al menos de 23 a 25 balas fueron disparadas contra el escenario en el que se presentaba la famosa agrupación Agua Marina, durante la noche del último 8 de octubre. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

“Se ha constatado la existencia de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario”, indicó la institución.

Además, detalló que los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas.

Ello coincide con el relato de los asistentes, quienes señalaron que un desconocido a bordo de una motocicleta disparó a quemarropa por detrás de la tarima de la agrupación y desde la calle.

Delincuentes dispararon a quemarropa contra agrupación Agua Marina. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Las investigaciones son realizadas por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar. Se informó que ya iniciaron las diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio.

Asimismo, se dispuso la realización de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen, así como el recorrido en el lugar de los hechos con peritos de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y la visita a tres centros de salud (incluidos una clínica local y los hospitales Casimiro Ulloa y Guillermo Almenara), donde se encuentran las víctimas, con el fin de recabar las historias clínicas correspondientes.

Los delincuentes dispararon contra el escenario donde presentaba la orquesta Agua Marina desde la avenida Confraternidad. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

También se ordenó recabar los registros de las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores del ataque.

En total cinco personas resultaron heridas durante el ataque. Cuatro integrantes de Agua Marina, entre ellos el animador oficial Wilson Javier Ruiz Julca (41), César Augusto More Nizama (51) y los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú; y también un vendedor de bebidas alcohólicas que fue atendido en el hospital Casimiro Ulloa.