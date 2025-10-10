El abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozi, ha confirmado que Maju Mantilla dejó su hogar familiar tras llegar a una conciliación luego de las supuestas infidelidades que cometió al vincularse sentimentalmente con su exproductor Christian Rodríguez.

De igual forma, en declaraciones para ‘Amor y fuego’, el letrado agregó que, en dicho acuerdo, el empresario se quedaría con la tenencia legal de sus dos hijos, mientras que la ex Miss Perú tendría opción a visitarlos sin restricciones ni limitaciones.

“La señora se retira del hogar conyugal, porque obviamente ya no pueden seguir haciendo vida en común” , señaló Petrozi. “Él se queda en casa con los hijos y la señora se va a otra vivienda, pero hay un régimen de visitas ”, agregó.

En la misma línea, Jorge Petrozi abordó la controversia generada por la filtración de unos audios donde Gustavo admite haber seguido y espiado a Maju Mantilla y al productor Christian Rodríguez.

“Ahí el señor reconoce que todas las acciones que tomó fueron con la única finalidad de poder probar ese adulterio y que su aún esposa no pueda negar que ese hecho ocurrió”, afirmó.

Respecto a las acusaciones de acoso y seguimiento, incluso el presunto uso de un GPS, el abogado descartó que estas acciones constituyan un delito, ya que no tuvo intenciones de alterar la paz o intimidad de ellos.

“Para que exista acoso debe haber la intención de alterar la paz o la intimidad de una persona, cuestión que no ha ocurrido”, concluyó el abogado.