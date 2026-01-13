BTS en Perú: qué es la Army Membership y cómo funcionará la preventa para sus conciertos en Lima

Este 9 y 10 de octubre, el fenómeno global del K-pop, BTS, se presentará en Lima como parte de su gira mundial 2026-2027, que celebra el retorno de la agrupación a los escenarios tras culminar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La noticia, oficializada por la agencia Big Hit Music, sitúa a Perú dentro del tramo latinoamericano que incluye plazas como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

El anuncio ha generado una expectativa masiva entre los seguidores peruanos. Sin embargo, la información sobre la preventa de entradas y ticketera local aún se encuentra en proceso de confirmación.

Las fechas y horarios de preventa que circulan en redes sociales corresponden únicamente a Norteamérica y Europa, preció la promotora. Hasta el momento, no se ha anunciado un cronograma oficial para Latinoamérica.

La empresa promotora del concierto en Lima, Live Nation Perú, señaló que los detalles sobre el recinto (venue) y el inicio de la venta de boletos serán comunicados en los próximos días.

MÁS INFORMACIÓN: BTS confirma su regreso a la escena musical con nuevo disco y gira mundial en 2026

Requisitos para la preventa Army Membership

Para acceder a la preventa, los usuarios deben cumplir con un protocolo estricto de registro en Weverse. Según el procedimiento habitual de la agencia, contar con la membresía activa no garantiza el acceso automático.

“El registro dentro del plazo anunciado es obligatorio. Quienes no completen este paso no podrán participar en la preventa, incluso si poseen la membresía”, advirtió la organización.

El número de miembro Army, visible en el perfil del usuario, será el identificador principal en la ticketera autorizada, donde la transacción final se realizará directamente en su sitio web, y no en la aplicación Weverse.

BTS |(Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Costos y tipos de membresía

Actualmente, los seguidores pueden optar por dos modalidades de suscripción:

Membresía Digital: Con un costo aproximado de 2 dólares mensuales, enfocada en contenido exclusivo y transmisiones.

Con un costo aproximado de 2 dólares mensuales, enfocada en contenido exclusivo y transmisiones. ARMY Membership (Anual): Brinda acceso a preventas de conciertos y merchandising. Para el concierto en Lima, la opción requerida es la Membresía Global, ya que las versiones de Japón y USA son exclusivas para dichos territorios.

Finalmente, Big Hit y Weverse recordaron que la membresía es personal e intransferible, se adquiere únicamente mediante PayPal a través de Weverse Shop y su obtención no asegura una entrada, sino que habilita la posibilidad de participar en el proceso de compra anticipada.