BTS en Perú: Productora se pronuncia sobre el venue y la venta de entradas

BTS confirmó dos conciertos en Perú este 2026 como parte de su gira mundial “BTS World Tour”. Tras revelarse que los shows se llevarán a cabo los días 9 y 10 de octubre del presente año, los fans están a la espera de que se revele el precio de las entradas y a partir de cuando se podrán adquirir.

Al respecto, Live Nation reveló que será la encargada de manejar el show en el país. A través de sus redes sociales, la productora brindó su primer pronunciamiento oficial sobre el show de BTS en Perú.

“¡Reserva la fecha!”, fue el breve texto con el que Live Nation dio inicio a su mensaje en redes sociales, donde compartió la publicación de las fechas oficiales de la gira de BTS.

“BTS WORLD TOUR llega oficialmente a Lima. La información sobre el venue y la venta de entradas será anunciada próximamente. Síguenos en redes para recibir los detalles apenas sean publicados”, añadió en su post.

De esta manera, Live Nation confirmó que estará a cargo de los conciertos de BTS en Perú y que los detalles sobre el venue y la venta de entradas se revelarán en las próximas horas (o días).

BTS en Latinoamérica

Este martes 13 de enero, BTS sorprendió a todos al anunciar las fechas y ciudades que visitará como parte de su gira mundial, que arranca el próximo 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Tras algunas fechas en su país natal, los artistas llegarán a Estados Unidos y Europa.

Luego de presentarse en diversas ciudades del mundo, BTS confirmó su llegada a Latinoamérica, siendo su primera visita Bogotá, Colombia para luego ofrecer dos conciertos en Lima, Perú, los días 9 y 10 de octubre del 2026.

Este es el anuncio oficial de la gira mundial de BTS. (Foto: X)

Tras su paso por Perú, los idols ofrecerán dos conciertos en Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina. Para luego cerrar su gira por la región con tres presentaciones en Sao Paulo, Brasil. Si bien las ciudades han sido confirmadas, los escenarios de los shows todavía no han sido revelados.