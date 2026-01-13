Las fechas confirmadas de la gira 2026 de BTS en Norteamérica ya están cerradas: serán 28 conciertos repartidos en 12 ciudades , con varias paradas clave en la Costa Oeste y un cierre por todo lo alto en Los Ángeles. Esto convierte el tour en uno de los regresos más potentes del K‑pop al mercado estadounidense en la última década.​

BTS arrancará su tramo norteamericano en Tampa el 25 y 26 de abril de 2026, para después recorrer Estados Unidos, México y Canadá hasta principios de septiembre. En total, el segmento norteamericano incluye 28 fechas distribuidas entre Tampa, El Paso, Ciudad de México, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington, Toronto, Chicago y Los Ángeles .​

Para el público californiano, los puntos calientes serán los shows en Stanford (Bahía de San Francisco), Las Vegas (a una hora en avión desde LAX) y el tramo final en SoFi Stadium, en Inglewood, que ya funcionó como “segunda casa” del grupo en giras anteriores. El diseño de la ruta deja claro que la estrategia apunta a estadios emblemáticos y mercados con fuerte base de ARMY latina y asiática, donde California juega un papel central.​

BTS confirma gira mundial en Estados Unidos. Serán cuatro conciertos en Los Ángeles, California. (Foto: Anna KURTH / AFP)

BTS gira mundial 2026: Calendario, fechas y ciudades confirmadas

Aunque el titular habla de 28 conciertos en 12 ciudades, el calendario se organiza en múltiples noches por sede, lo que aumenta las opciones de conseguir entradas sin fragmentar la experiencia de estadio. A continuación, un resumen de las fechas norteamericanas más relevantes para el público de la Costa Oeste y los viajeros californianos.​

Ciudad Estado / País Fechas 2026 Recinto Tampa Florida 25 y 26 de abril Raymond James Stadium El Paso Texas 2 y 3 de mayo – Ciudad de México México 7, 9 y 10 de mayo – Stanford California 16 y 17 de mayo Stanford Stadium Las Vegas Nevada 23, 24 y 27 de mayo Allegiant Stadium East Rutherford Nueva Jersey 1 y 2 de agosto MetLife Stadium Foxborough Massachusetts 5 y 6 de agosto Gillette Stadium Baltimore Maryland 10 y 11 de agosto M&T Bank Stadium Arlington Texas 15 y 16 de agosto AT&T Stadium Toronto Canadá 22 y 23 de agosto Rogers Stadium Chicago Illinois 27 y 28 de agosto Soldier Field

Este bloque estadounidense/latino se integra dentro de una gira global 2026‑2027 que incluye también Asia, Europa y Sudamérica, lo que refuerza la relevancia estratégica de Los Ángeles como punto de cierre regional.​

Enfoque para el público californiano

Para el fandom californiano, el tour no se reduce solo a las fechas de SoFi: Stanford y Las Vegas se convierten en extensiones naturales del circuito de conciertos de la Costa Oeste. Stanford Stadium ofrece una experiencia más “campus vibe” en pleno Silicon Valley, atractiva para estudiantes y jóvenes profesionales del Bay Area, mientras que Las Vegas se posiciona como opción de weekend getaway con entretenimiento 360°.​

En Los Ángeles, la elección de SoFi Stadium confirma la apuesta por un formato de macroevento: sonido pensado para grandes producciones, infraestructura para shows inmersivos y un ecosistema de restaurantes, transporte y alojamiento adaptado a fans que vuelan desde todo el mundo. Esto favorece la creación de contenido social orgánico —especialmente en TikTok, Reels y YouTube Shorts— que suele disparar el alcance en mercados como California, donde la cultura de conciertos y lifestyle urbano está muy integrada en la vida diaria.​

BTS confirma su llegada a Perú como parte de su gira mundial. (Foto: ABC / AFP) / -

Entradas, preventas y consejos que debes saber

La propia plataforma Weverse y Ticketmaster han confirmado un esquema escalonado de preventas para ARMY Membership y venta general, con horarios diferenciados por ciudad. Para las fechas de Stanford y Los Ángeles, los fans californianos deberán estar especialmente atentos a las ventanas de preventa, ya que se concentran grandes comunidades de ARMY local, latinoamericana y asiática que elevan la demanda.​

Algunos consejos clave para maximizar opciones de ticket desde California son: registrarse con antelación en las listas de espera oficiales, priorizar las fechas entre semana (cuando la competencia baja ligeramente) y considerar paquetes de viaje combinando Las Vegas o Ciudad de México para quienes buscan una experiencia de tour extendida. También resulta clave monitorizar canales oficiales (Weverse, redes de BTS y promotores locales) para actualizaciones de segundo mercado autorizado, evitando la reventa no regulada que suele inflar precios y generar riesgos de entradas inválidas.​

Fechas completas de la gira mundial BTS 2026

2026

9 y 11 y 12 de abril: Goyang, Corea del Sur

17 y 18 de abril - Tokio, Japón

25 y 26 de abril — Tampa, EE. UU.

2 y 3 de mayo — El Paso, EE. UU.

7 de mayo, 9 y 10 de mayo — Ciudad de México, México

16 y 17 de mayo — Stanford, EE. UU.

23-24 de mayo, 27 de mayo — Las Vegas, EE. UU.

12 y 13 de junio — Busan, Corea del Sur

26 y 27 de junio — Madrid, España

1 y 2 de julio — Bruselas, Bélgica

6 y 7 de julio — Londres, Reino Unido

11 y 12 de julio — Múnich, Alemania

17 y 18 de julio — París, Francia

1 y 2 de agosto — East Rutherford, EE. UU.

5 y 6 de agosto — Foxborough, EE. UU.

10 y 11 de agosto — Baltimore, EE. UU.

15 y 16 de agosto — Arlington, EE. UU.

22 y 23 de agosto — Toronto, Canadá

27 y 28 de agosto — Chicago, EE. UU.

1 y 2 de septiembre, 5 y 6 de septiembre — Los Ángeles, EE. UU.

2 y 3 de octubre — Bogotá, Colombia

9 y 10 de octubre — Lima, Perú

16 y 17 de octubre — Santiago, Chile

23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina

28 y 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil

19 y 21 y 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán

3 de diciembre, 5 y 6 de diciembre — Bangkok, Tailandia

12 y 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia

17 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, 22 de diciembre — Singapur

26 y 27 de diciembre: Yakarta, Indonesia

2027

12 y 13 de febrero — Melbourne, Australia

20 y 21 de febrero — Sídney, Australia

4, 6 y 7 de marzo — Hong Kong

13 y 14 de marzo — Manila, Filipinas

*Se anunciarán más ciudades en Japón, Medio Oriente y más.