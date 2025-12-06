Netflix redefine la historia al adquirir Warner Bros.: estas son las claves para entender el acuerdo

Falta mucho, pero la gente ya se está imaginando ver “Game of Thrones” en Netflix. La compra que llevó al gigante del streaming a adquirir Warner Bros., con un préstamo millonario de los bancos de Wall Street, sacude al fandom, los artistas y la competencia. Así, absorbe una de las casas más influyentes de Hollywood, con una oferta de títulos que marcaron la cultura pop, como “Casablanca”, “El Mago de Oz”, “Matrix”, “Dune”, “Inception”, el universo de DC Comics, así como series del calibre de “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Game of Thrones”, “Los Sopranos” y la más reciente “Euphoria”.

Es la unión de “fortalezas, audiencias y trayectoria centenaria de calidad”, en palabras de la editora de la Revista de Comunicación (UDEP), líder en América Latina, Rosa Zeta De Pozo. Netflix, hoy con más de 300 millones de suscriptores, recibe décadas de narrativas que moldearon la cultura. En tanto, Warner aporta un legado que se complementa con la magia algorítmica del streaming, donde están títulos que también han cultivado fans, como “Squid Game”, “Merlina”, “Emily en París” o “You”.

Los estudios de Warner Bros. se encuentran en California. / Jill Connelly

Para América Latina, el panorama también se reescribe con la adquisición de estudios de cine y televisión. Hace unos años, Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones, conversó en Lima con el fundador de Netflix, Reed Hastings, quien le aseguró que la plataforma veía “potencial creativo” en el Perú. Hoy, ante el nuevo escenario, la integración con Warner y HBO Max podría convertir a Netflix en “un comprador global muchísimo más fuerte para contenidos premium en español”. “Por eso, el desafío para las productoras peruanas será mantener una identidad propia, diversificar socios y cuidar sus historias: contar lo que solo el Perú puede contar, pero con estándares competitivos a nivel mundial”, señala.

“A diferencia de HBO Max o Apple TV+, Netflix, en los últimos años, ha optado por arriesgar menos con series independientes y de autor, priorizando proyectos más transversales y predecibles para su algoritmo. Eso también representa un enorme riesgo para los productores independientes. (…) Además, la concentración puede dejar fuera proyectos que no encajen con los parámetros globales de la plataforma”, agrega Coya.

Hay mucha expectativa de parte de los productores latinoamericanos, que siempre están al acecho de oportunidades de financiamiento en el extranjero. Rebeca Venegas, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), dice que el reto más interesante será observar cómo se potencian, por ejemplo, los crossovers —más como un deseo del fandom de ver a Harry Potter en “Merlina”—.

Merlina Addams (Jenna Ortega) en la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

“Por otro lado, se espera mayor producción de spin-offs de clásicos, o ampliar los universos de Warner Bros., en vez de crear nuevos, como Netflix lo venía haciendo. Se tendría que evaluar las métricas de creación de nueva propiedad intelectual, porque estas plataformas siempre buscan creadores emergentes”, dice, recordando que uno de los sellos de Netflix es darle libertad creativa a personajes como los hermanos Matt y Ross Duffer cuando hicieron de “Stranger Things” un fenómeno.

“Se despiertan ciertas dudas. Cuando Disney adquiere Lucasfilm, en un periodo, hubo decadencia creativa en lo relacionado con Star Wars. Le costó remontar por un buen tiempo”, explica Fernando Reátegui Marchesi, director de Contenido de Canal IPe. “¿Dejarán libertad creativa a los productores de películas y series? No es bueno o malo, pero traerá consecuencias si imponen su criterio en producciones”, comenta.

“Es interesante ver cómo todo lo que ha nacido en el espacio digital está absorbiendo a otros. Eso se observa no solo en la integración de plataformas, sino también cuando las estadísticas de la inversión publicitaria en televisión y cable se está reduciendo considerablemente, mientras que la inversión en lo digital está aumentando de manera sostenida”, añade Reátegui Marchesi.

Netflix, nacida como un servicio de DVDs por correo en 1998, hoy tiene un crecimiento interanual del 17% en ingresos. Con la reciente adquisición, ya compite en la liga mayor, tras superar a Paramount y Comcast en la puja. Sin embargo, sus planes de catálogo y la proyección financiera están en espera hacia el final del proceso de compra en el tercer trimestre de 2026.

Las claves de la adquisición Netflix–Warner Bros

Netflix anuncia que adquirió Warner Bros. Discovery. (Foto: Instagram)

Netflix incorporará a su catálogo todo el contenido de Warner Bros., HBO y HBO Max, lo que significa que sus suscriptores podrán acceder a películas, series y franquicias clásicas que antes estaban distribuidas en varias plataformas.

El acuerdo valora a Warner Bros Discovery en aproximadamente 72,000 millones de dólares en patrimonio (82,700 millones en valor empresarial, que incluye la deuda).

La plataforma estima ahorrar entre 2,000 y 3,000 millones de dólares anuales para el tercer año, gracias a sinergias internas y reducción de costos tras la integración de ambas compañías.

Cada accionista de WBD recibirá 23.25 dólares en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix por cada acción que posea, lo que les da una combinación de liquidez inmediata y participación futura en Netflix.

Los usuarios de Netflix tendrán más opciones de contenido premium, ya que la plataforma sumará miles de títulos adicionales de alta calidad, informó el servicio. Sin embargo, esto trae expectativa sobre los nuevos costos de suscripción en América Latina.

Absorber parte de la infraestructura y los estudios de Warner Bros permitirá a Netflix crear más películas y series originales.

La operación solo se completará si obtiene las aprobaciones regulatorias y el voto favorable de los accionistas de WBD, por lo que aún debe pasar por varios filtros legales y financieros.

Antes de que la adquisición se concrete, WBD debe separar su división de redes globales en la empresa Discovery Global, que agrupará canales y marcas como CNN, TNT Sports y Discovery.

El cierre de la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix está previsto entre 12 y 18 meses, lo que significa que el proceso tomará al menos un año antes de que los efectos sean visibles para el público.