Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz encabezan el “Cochi: El regreso a la tierra prometida”. (Foto: Difusión)
Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz encabezan el “Cochi: El regreso a la tierra prometida”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los cantantes urbanos Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz confirmaron su regreso a Perú como parte del cartel internacional de “Cochi: El regreso a la tierra prometida”, la nueva edición de Cochinola que se realizará el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

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