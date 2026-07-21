Los cantantes urbanos Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz confirmaron su regreso a Perú como parte del cartel internacional de “Cochi: El regreso a la tierra prometida”, la nueva edición de Cochinola que se realizará el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

Tras meses de espera, los reconocidos artistas confirmaron su regreso al Perú con lo mejor de su repertorio. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus con un descuento especial del 10% con tarjetas BCP.

LEE MÁS: Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Venezuela en su avión privado tras terremotos

Nicky Jam encabezará la velada con canciones como “Hasta el amanecer”, “Travesuras”, “X” y “Voy a beber”, temas que lo han consolidado como una de las principales figuras de la música latina.

A él se suma Wisin, considerado uno de los artistas más influyentes del reguetón. Tanto en su etapa junto a Wisin & Yandel como en su carrera en solitario, el puertorriqueño ha construido un catálogo de éxitos que lo mantiene como uno de los referentes del género.

La jornada también contará con la participación de Angel & Khriz, dúo que celebra 25 años de trayectoria y que volverá a interpretar clásicos como “Ven báilalo”, “Na de Na” y “Carita de ángel”, canciones que marcaron la primera etapa del reguetón en Latinoamérica.

El reencuentro de estos tres exponentes será posible gracias al regreso de Cochinola, una de las fiestas urbanas más reconocidas del país. Bajo el concepto “El Regreso a la Tierra Prometida”, la producción promete una experiencia renovada con una puesta en escena, efectos visuales y sonido de estándar internacional.

Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz encabezan el “Cochi: El regreso a la tierra prometida”. (Foto: Instagram)

Las entradas para el evento que se llevará a cabo en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, el próximo 22 de agosto, ya se encuentran disponibles a través de Joinnus. La organización espera reunir a miles de asistentes en una noche que buscará revivir la época dorada del reguetón con Nicky Jam como el headline de un cartel internacional.