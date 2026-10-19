El concierto de Tini Stoessel en Miami, programado para el pasado domingo 18 de octubre, fue cancelado a pocas horas de su inicio. (Foto: Instagram / @tinistoessel)
El concierto de Tini Stoessel en Miami, programado para el pasado domingo 18 de octubre, fue cancelado a pocas horas de su inicio. (Foto: Instagram / @tinistoessel)
Por Redacción EC

El concierto de Tini Stoessel en Miami, programado para el pasado domingo 18 de octubre, fue cancelado a pocas horas de su inicio, cuando miles de fans ya se encontraban en los exteriores del Kaseya Center a la espera de ingresar. La productora del evento anunció que la decisión se dio por el incumplimientos técnicos y de producción.

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