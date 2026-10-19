El concierto de Tini Stoessel en Miami, programado para el pasado domingo 18 de octubre, fue cancelado a pocas horas de su inicio, cuando miles de fans ya se encontraban en los exteriores del Kaseya Center a la espera de ingresar. La productora del evento anunció que la decisión se dio por el incumplimientos técnicos y de producción.

El anuncio oficial tomó por sorpresa a los fanáticos que aguardaban en los accesos del recinto. Las pantallas del Kaseya Center informaron que la presentación había sido cancelada debido a circunstancias ajenas tanto a la artista como al estadio.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Ake Music explicó que la suspensión se debió al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción solicitados previamente para llevar adelante la presentación de Tini. Según la empresa, estas condiciones eran indispensables para garantizar el desarrollo del evento.

El concierto de Tini Stoessel en Miami, programado para el pasado domingo 18 de octubre, fue cancelado a pocas horas de su inicio. (Foto: Instagram / @akemusic)

“Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”, señala el comunicado.

La productora también precisó que la situación no estuvo relacionada con la cantante ni con su equipo de trabajo. En ese sentido, sostuvo que Tini Stoessel se encontraba preparada para subir al escenario, pero que no fue posible asegurar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro del tiempo previsto.

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“Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados”, agrega el comunicado.

Tini rompió su silencio

Tini también se pronunció sobre lo ocurrido mediante una publicación en sus historias de Instagram. En su mensaje, lamentó que el espectáculo no pudiera realizarse y destacó el esfuerzo de sus seguidores, muchos de los cuales habían viajado y realizado gastos para asistir al evento.

Tini lamentó que el espectáculo no pudiera realizarse y sostuvo que su equipo había intentado adaptar la producción de Futttura a las condiciones del recinto, pero que encontraron problemas relacionados con el montaje. (Foto: Instagram / @tinistoessel)

Stoessel sostuvo que su equipo había intentado adaptar la producción de Futttura a las condiciones del recinto, pero que encontraron problemas relacionados con el montaje y los sistemas técnicos. Según su versión, el estadio fue entregado con retraso, parte de la infraestructura estaba incompleta y no se pudieron realizar pruebas de seguridad necesarias para la puesta en escena.