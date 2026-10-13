Extraordinaria cantante y compositora mexicana confirmó su concierto en Lima para el 21 de abril de 2027 en Arena 1. (Foto: Difusión)
Extraordinaria cantante y compositora mexicana confirmó su concierto en Lima para el 21 de abril de 2027 en Arena 1. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cantante mexicana Ana Gabriel regresará al Perú en 2027 como parte de su gira internacional “Claro de Luna Tour”. La artista ofrecerá un concierto el 21 de abril en Arena 1, en San Miguel, donde se reencontrará con sus seguidores peruanos. Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de Ticketmaster.

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