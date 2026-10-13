La cantante mexicana Ana Gabriel regresará al Perú en 2027 como parte de su gira internacional “Claro de Luna Tour”. La artista ofrecerá un concierto el 21 de abril en Arena 1, en San Miguel, donde se reencontrará con sus seguidores peruanos. Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de Ticketmaster.

El concierto forma parte de una gira que recorrerá distintos escenarios internacionales entre febrero y diciembre de 2027. Durante el espectáculo, el público podrá escuchar algunos de los temas más representativos de la trayectoria de la cantante, entre ellos “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “Luna” y “Ay amor”.

Con más de cinco décadas de carrera, Ana Gabriel se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música mexicana y latinoamericana. Su repertorio, que combina baladas y canciones de fuerte carga emocional, le ha permitido mantener una conexión con distintas generaciones de oyentes.

Ana Gabriel confirmó su concierto en Lima para el 21 de abril de 2027 en Arena 1. (Foto: Difusión)

El anuncio de la gira “Claro de Luna Tour” fue realizado por la propia cantante durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en septiembre de 2026, donde compartió con sus fans la feliz noticia.

Sobre Ana Gabriel

María Guadalupe Araujo Yong, conocida artísticamente como Ana Gabriel, nació en Guamúchil, Sinaloa, México. A lo largo de su carrera, ha publicado más de 30 álbumes y consolidado un repertorio que incluye canciones reconocidas en América Latina.

Entre sus principales logros figuran 20 canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, seis de ellas en el primer lugar. Asimismo, ha recibido 13 Premios Lo Nuestro, incluido el Premio a la Excelencia en 2006, además de certificaciones discográficas y nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ana Gabriel?

El concierto de Ana Gabriel en Lima se realizará el 21 de abril de 2027 en Arena 1 de San Miguel. La producción está a cargo de F&M Entertainment y las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Ana Gabriel volverá a Lima para presentar un espectáculo que reunirá algunos de los temas más emblemáticos de sus más de cinco décadas de trayectoria musical. (Foto: Instagram / @ticketmasterpe)

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas BBVA se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre de 2026, mientras que la venta general comenzará el 17 de octubre.