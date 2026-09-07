Flor Bertotti regresa a Lima el próximo 29 de noviembre para ofrecer un concierto en Costa 21. (Foto: Difusión)
Flor Bertotti regresa a Lima el próximo 29 de noviembre para ofrecer un concierto en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La nostalgia, la música y los recuerdos de toda una generación se unen en un solo espectáculo. Flor Bertotti, la cantante y actriz que marcó a toda una generación regresa a Lima el próximo 29 de noviembre para ofrecer un concierto en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.

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