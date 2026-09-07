La nostalgia, la música y los recuerdos de toda una generación se unen en un solo espectáculo. Flor Bertotti, la cantante y actriz que marcó a toda una generación regresa a Lima el próximo 29 de noviembre para ofrecer un concierto en Costa 21. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.

La protagonista de “Floricienta”, una de las series más vistas en toda Latinoamérica y que se convirtió en parte de la historia y los recuerdos de toda una generación, vuelve a Perú para para presentar un espectáculo cargado de emociones y grandes canciones, como parte del cierre de su gira más aclamada.

LEE TAMBIÉN: Florencia Bertotti celebró el fenómeno de las flores amarillas con emotivo mensaje en redes sociales

Flor Bertotti se ha convertido en un ícono de la música y el entretenimiento. Su carisma, talento y cercanía con sus seguidores han permitido que sus canciones trasciendan generaciones y continúen formando parte de la memoria de millones. Cada presentación se convierte así en un espacio para compartir emociones y reencontrarse con una parte de la historia personal de sus fanáticos.

En Lima, el público podrá disfrutar de canciones que forman parte de la banda sonora de sus vidas. Entre los temas anunciados se encuentran “Mi vestido azul”, “Flores amarillas”, “Te amo más”, “Mañana habrá” y “Amo toda tu vida”, canciones que prometen ser coreadas de principio a fin.

El espectáculo en Costa 21 se perfila como un punto de encuentro para quienes desean volver a escuchar en vivo las canciones que los acompañaron en su juventud y compartir con otros fanáticos una experiencia marcada por la nostalgia.

La expectativa por su llegada ya crece entre sus seguidores, quienes se preparan para vivir una noche en la que las emociones estarán a flor de piel y donde cada canción será capaz de transportar al público a aquellos años que marcaron sus vidas.

Flor Bertotti regresa a Lima el próximo 29 de noviembre para ofrecer un concierto en Costa 21. (Foto: Difusión)

Flor Bertotti llegará a Lima este 29 de noviembre para una noche que promete ser inolvidable en Costa 21. La preventa de entradas será este viernes 11 y sábado 12 de setiembre desde las 10 a.m. en Teleticket, con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.