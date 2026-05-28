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Mori Bianchi y la revolución de 'Margarita': una nueva era de historias
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Mori Bianchi y la revolución de 'Margarita': una nueva era de historias
Mora Bianchi, heredera del universo Cris Morena, habla del regreso de “Margarita” a HBOMax y de cómo su personaje logró construir una identidad propia más allá del mito de “Floricienta”.
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