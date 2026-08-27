La reconocida artista tailandesa se presentará el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito. (Foto: Difusión)
La reconocida artista tailandesa se presentará el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Freen Sarocha, una de las figuras más reconocidas de la música tailandesa, regresa a Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito, como parte de su gira internacional “Velvet Dream – Latin American Tour”. Las entradas estarán a la venta desde el 31 de agosto a través de Joinnus.

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