Freen Sarocha, una de las figuras más reconocidas de la música tailandesa, regresa a Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito, como parte de su gira internacional “Velvet Dream – Latin American Tour”. Las entradas estarán a la venta desde el 31 de agosto a través de Joinnus.

Además de destacar como cantante, Freen Sarocha se ha consolidado como una reconocida artista y celebridad internacional. Su talento, carisma y particular estilo le han permitido conquistar a miles de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndola en una figura con creciente presencia en Latinoamérica.

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La gira “Velvet Dream – Latin American Tour” llevará a Freen Sarocha por diferentes países de la región, entre ellos México, Brasil y Chile, además de otras naciones que vienen confirmando su participación. En Lima, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un espectáculo concebido especialmente para sus seguidores y que tendrá como eje el concepto “Velvet Dream”.

La reconocida artista tailandesa se presentará el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito. (Foto: Difusión)

La artista también ha expresado su entusiasmo por regresar al Perú, país que no visita desde hace poco más de un año. Durante su estadía, Freen Sarocha espera conocer más de nuestro país y disfrutar de uno de sus grandes placeres: la gastronomía peruana, de la que se ha declarado fanática.

Asimismo, Freen Sarocha ha señalado que tiene preparadas diversas sorpresas para el público peruano y que durante el espectáculo compartirá detalles de sus nuevos proyectos.

El concepto “Velvet Dream” acompañará a la artista durante este recorrido internacional y promete convertirse en una experiencia especial para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo preparado especialmente para esta gira.

De esta manera, Freen Sarocha llegará a Perú este 5 de noviembre en el auditorio del Pentagonito. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 31 de agosto al mediodía a través de Joinnus, con cualquier medio de pago.