Deyvis Orosco forma parte de los artistas que estarán en el Apdayc Fest. (Foto: Apdayc)
Deyvis Orosco forma parte de los artistas que estarán en el Apdayc Fest. (Foto: Apdayc)
Por Redacción EC

La música peruana volverá a encontrarse en un mismo escenario. Este sábado 10 de octubre, desde las 6:00 p. m., el Parque de la Exposición recibirá una nueva edición de Apdayc Fest: Suena Perú II, concierto de ingreso libre que reunirá a 20 artistas de distintas generaciones y géneros.

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