La música peruana volverá a encontrarse en un mismo escenario. Este sábado 10 de octubre, desde las 6:00 p. m., el Parque de la Exposición recibirá una nueva edición de Apdayc Fest: Suena Perú II, concierto de ingreso libre que reunirá a 20 artistas de distintas generaciones y géneros.

Organizado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), el encuentro tendrá en su cartel a Koky Bonilla, Jean Paul Strauss, Julio Andrade, Homero, Willy Noriega, Armando Massé, José Escajadillo, Diamante Andino, Julie Freundt, Marco Romero, Carlos Ardiles, Farik Grippa, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez, Río, Eduardo del Perú, William Luna, Tomás Suárez-Vértiz, Sixto Ayvar y Franco Giuliano.

La propuesta busca mostrar, en una sola jornada, distintas vertientes de la creación musical peruana. Rock, música criolla, cumbia, sonidos andinos, pop y balada convivirán en un espectáculo que apuesta además por el encuentro entre artistas consolidados y representantes de nuevas generaciones.

Diversidad musical

El cartel refleja esa intención. Figuras vinculadas al rock como Río y Koky Bonilla compartirán escenario con voces de la música criolla, andina, tropical y pop, entre ellas Marco Romero, William Luna, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y Tomás Suárez-Vértiz.

También participarán compositores e intérpretes de larga trayectoria como José Escajadillo, Julio Andrade, Homero, Jean Paul Strauss y Armando Massé, entre otros.

Esta segunda edición forma parte de las actividades con las que APDAYC se encamina hacia la celebración de sus 75 años de vida institucional y busca abrir nuevos espacios para difundir el trabajo de autores, compositores e intérpretes peruanos.

Segunda edición

Apdayc Fest: Suena Perú II nació como una iniciativa orientada a poner en valor el trabajo creativo que existe detrás de las canciones y acercar la música nacional a nuevos públicos.

Su primera edición se realizó el pasado 21 de agosto en el Gran Teatro Nacional, también con ingreso gratuito.

La organización señala que esta nueva jornada mantiene además un componente de responsabilidad cultural, ligado a la labor de APDAYC como sociedad de gestión colectiva encargada de representar y proteger los derechos de autores y compositores.

Más allá del concierto, la propuesta busca volver la mirada hacia quienes crean las canciones que atraviesan distintas épocas de la música peruana.