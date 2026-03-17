Balcázar
Elecciones
Dólar
Selección
Seguir a EC
Oscar
Año escolar
Medio Oriente
Tabla Liga 1
Semana Santa
Feriados
Debate
Premios Oscar
Temblor
Newsletters
La Tinka
Dólar BCV
Horóscopo
Club El Comercio
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
La relación de Tini Stoessel con el público peruano [Entrevista]
videos
>
elcomercio
/ Elucidario
Provee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
La relación de Tini Stoessel con el público peruano [Entrevista]
La cantante argentina Tini Stoessel, conocida artísticamente como Tini, regresará a Lima con su “Futttura World Tour” el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional. La artista conversó con Natalie Vértiz para Somos El Comercio.
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Guerra en Medio Oriente deja más de 700 muertos y alcanza embajada de EE.UU
Bad Bunny sacude el Super Bowl con mensaje político y críticas de Trump
España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
VER MÁS
PAÍS + Videos
Puno: desarticulan presunta red de contrabando integrada por 11 policías
Chofer de camión de bomberos evita tragedia tras maniobra en vía del Metropolitano
Reportan falta de gas y restricción en el tanqueo de vehículos en grifos de Lima Sur
Dictan prisión efectiva contra productor musical Nilver Huarac por irregularidades en festival del Callao
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
Óscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ triunfa como Mejor Película
Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencuentran en la boda de su hijo luego de su separación
La Tinka: resultados y ganadores del 15 de marzo
Tía de Paul Michael arremete contra la ex del cantante por polémico video en redes
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Sancionan a Javier Rabanal y Jairo Concha tras reclamo de Alianza Lima
Juan Reynoso sobre Alianza Lima: “Es mi casa, pero no permito faltas de respeto”
Universitario en crisis: cuestionan refuerzos y cambio de técnico en el Apertura
Universitario: Diego Romero revela por qué no fue penal tras choque con Arley Rodríguez
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
VER MÁS
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VER MÁS
VIDA + Videos
Conoce los 4 tipos de quemaduras
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
VER MÁS
TRAILERS + Videos
“¿Logrará sobrevivir?”: Netflix estrena el intenso drama “Aún es de noche en Caracas”
La amistad puesta a prueba: “La primera vez” estrena su temporada final en Netflix este 18 de marzo
Entrenamiento al límite: “Máquina de guerra” se estrena en Netflix este 6 de marzo
Caos y poder: “En el barro” estrena su segunda temporada este 13 de febrero en Netflix
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
VER MÁS