No cabe duda de que Cristian Castro se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos no solo en México, sino también en Latinoamérica, debido a sus éxitos musicales, como “Azul”, “Por amarte así”, “Yo quería”, “Si me ves llorar”, “Volver a amar”, entre otros. Con más de treinta años de trayectoria artística, el cantante mexicano ha obtenido diversos premios en la industria musical. Sin embargo, su vida privado no es ajena a la prensa de espectáculos, ya que recientemente se conoció que el también actor le ha planteado a su madre, Verónica Castro, mudarse con él, con el fin de que ella lleve una vida más tranquila que no afecte su salud, generando la admiración de sus seguidores en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PROMESA LE HIZO CRISTIAN CASTRO A SU MADRE VERÓNICA CASTRO?

Hace unos días, Cristian Castro brindó una entrevista al programa Venga la Alegría para hablar un poco más de su vida privada, como, por ejemplo, su romance con Mariela Sánchez. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando reveló que le pidió a su madre, Verónica Castro, quien reside en Argentina, que vivieran juntos en la misma casa. Según el cantante, esta petición lo hizo con el objetivo de estar más al pendiente de ella y de su salud.

A pesar de que el mexicano argumentó de que necesita de la actriz en estos momentos, confesó que ella se considera una mujer “solitaria”, por lo que está tratando de convencerla para que acepte su petición. “Lo que más me hace falta es mi madre y le estoy rogando que tenemos que vivir juntos ya, sí o sí. Es medio solitaria esa Vero, es medio solitaria, pero ya le estoy agarrando la onda y ya le prometí que no la voy a hacer más berrinches”, contó Cristian.

Cristian Castro le ha planteado a su madre, Verónica Castro, mudarse con él, con el fin de que ella lleve una vida más tranquila que no afecte su salud.

De esta manera, el actor de 50 años aguarda una pronta respuesta de su madre, quien suele estar acostumbrada a su soledad y manera de vivir. Aunque el intérprete de “Azul” confesó que probablemente su picardía lo ha metido en más de un problema, ya sea por sus bromas o juegos con Verónica, cree que esta podría ser una de las razones por las que su madre no acepta vivir con él. “Es que yo la molesto mucho, hago muchos jueguitos, pero ella es una persona muy seria, linda y ya la vamos a cuidar, porque sino, ¿a quién cuido?”, sostuvo.