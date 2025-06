Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas del rock mundial, se prepara para encender nuevamente los escenarios de Sudamérica con su potente sonido y energía inconfundible. En 2025, los fanáticos peruanos tendrán una nueva oportunidad de ver en vivo a Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía, quienes regresan al país como parte de su gira internacional Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. Este esperado reencuentro con el público nacional genera gran expectativa.

La noticia ha generado una ola de entusiasmo entre seguidores de distintas generaciones, que ven en esta gira una ocasión única para revivir los grandes éxitos de la banda como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle o November Rain. Su presentación será el próximo 5 de noviembre.

El tour promete no solo una descarga de nostalgia, sino también una puesta en escena renovada, con todo el poder visual y sonoro que caracteriza a los shows de Guns N’ Roses. Perú, una vez más, será testigo de la leyenda. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre cuándo empiezan a vender las entradas.

La banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará en el Estadio Nacional, donde ofrecerá un espectáculo cargado de rock y grandes clásicos. El esperado evento forma parte de su gira mundial y marcará una nueva visita del grupo a territorio peruano.

Los fanáticos podrán acceder a la preventa exclusiva los días 10 y 11 de junio, utilizando únicamente tarjetas Interbank. Esta fase estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar el número de entradas asignadas.

Los precios de entradas para Guns N’ Roses

Campo A

S/ 345

Campo B

S/ 220

Occidente numerado

S/ 325

Occidente 2 numerado

S/ 299

Oriente numerado

S/ 325

Oriente 2 numerado

S/ 299

Tribuna norte

S/ 145

Precio regular:

Campo A

S/ 399

Campo B

S/ 259

Occidente numerado

S/ 384

Occidente 2 numerado

S/ 352

Oriente numerado

S/ 384

Oriente 2 numerado

S/ 352

Tribuna norte

S/ 167

Qué más debes saber sobre Guns N’ Roses

Guns N’ Roses es una banda de rock formada en Los Ángeles a mediados de los años 80, que rápidamente alcanzó fama mundial gracias a su estilo crudo, su actitud desafiante y una combinación explosiva de hard rock, punk y blues. Liderados por el carismático y controversial Axl Rose, y con la guitarra inconfundible de Slash, marcaron una época con su álbum debut Appetite for Destruction, considerado uno de los discos más importantes del género. Temas como Paradise City, Sweet Child O’ Mine y Welcome to the Jungle los convirtieron en íconos del rock en muy poco tiempo.

A lo largo de los años, la banda ha atravesado múltiples cambios en su formación, periodos de separación y un regreso triunfal que sorprendió al mundo. Su gira de reunión con miembros originales ha sido una de las más exitosas de la última década, demostrando que, a pesar del paso del tiempo, Guns N’ Roses conserva intacta su potencia en el escenario. Hoy, más que una banda, representan una leyenda viva del rock que sigue dejando huella en cada país que visita.