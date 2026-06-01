La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el Sistema Nacional de Pensiones asegura a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud, incluso hasta antes de llegar a la edad requerida. Así, más de 700 mil adultos mayores vienen recibiendo su pensión todos los meses a través del Banco de la Nación. En esta oportunidad, tras el inicio de junio 2026, son los afiliados al Decreto Ley n.º 19990 y otros sistemas administrados por la ONP que accederán primero a su dinero. De esta manera, este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO DE LAS PENSIONES A LOS AFILIADOS AL DECRETO LEY 20530?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a junio 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 5 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 8 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 9 de junio

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 10 de junio

Pago a domicilio | del lunes 15 al miércoles 24 de junio.

Decreto Ley n° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: jueves 11 de junio

Pago a domicilio: del jueves 18 al miércoles 24 de junio

¿CUÁNDO COBRAN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO VÍA BANCO DE LA NACIÓN?

Los trabajadores estatales cobrarán sus remuneraciones a partir de la tercera semana de junio. El cronograma se ha organizado por sectores y entidades públicas, con pagos distribuidos en cuatro fechas principales.