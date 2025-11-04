La agrupación Bomba Estéreo se une al Veltrac Music Festival, donde presentará su nuevo tema “La Samaria”, colaboración al lado de Carlos Vives. El festival se realizará el próximo 9 de noviembre en el Costa 21.

En este festival, Bomba Estéreo presentará su nuevo tema producido por el mismo Carlos Vives. Para este tema, José Castillo y Andrés Leal y Casta trabajan con la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Lewis Pickett.

La canción celebra a Santa Marta, ciudad natal tanto de Li Saumet de Bomba Estéreo como de Carlos Vives, en el cumpleaños número 500 de la ciudad más antigua de Colombia y un lugar místico al pie de la Sierra Nevada.

Bomba Estéreo se suma al Veltrac Music con su nuevo tema “La Samaria”. (Foto: Instagram)

El video musical, dirigido por Cristian Saumeth, refleja la energía vibrante de esta ciudad costera del Caribe.

“Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy”, comparte Li Saumet.

“Es donde aprendí a conectar con la Sierra, con la gente, con las culturas de mi tierra. Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción. Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura Samaria en la música y sentí que, si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra y esa misma conexión con la Sierra”, agregó.

“La Samaria” es el primer sencillo de Bomba Estéreo después de su histórico proyecto Astropical junto a Rawayana, con un álbum aclamado por la crítica en marzo y que los llevó a una extensa gira por el continente americano.