Los fans de la música indie pueden darse por satisfechos pues una de las bandas más emblemáticas del género volverá al Perú. Se trata de Yo La Tengo, agrupación estadounidense que, surgida en los años 80, ha mantenido una notable vigencia disco a disco. Ellos tocarán nuevamente en Lima el próximo 30 de octubre, en el Centro de Convenciones Barranco.

Considerados una leyenda de la escena musical independiente norteamericana, la banda integrada por integrada por Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew ha publicados álbumes aclamados por la crítica y el público, como “Painful” (1993), “I Can Hear the Heart Beating as One” (1997), “I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass” (2006) o “Fade” (2013). Además, están acostumbrados a alinear en los festivales más importantes del mundo.

Recientemente, Yo La Tengo publicó un nuevo EP, “Old Joy”, banda sonora de la película del mismo nombre dirigida por la cineasta Kelly Reichardt. La placa está compuesta por cinco temas y se grabó muy rápido en el estudio de la banda en Hoboken, ciudad de Nueva Jersey. Ahí ubicaron un krautrock experimental, en donde se expresa la monotonía magistral de un viaje por carretera estadounidense.

Afiche oficial del concierto de Yo La Tengo en Lima. (Veltrac Music)

Vale recordar que la primera visita de Yo La Tengo al Perú se dio en el año 2014, cuando promocionaban el disco “Fade”, que incluía exitosos temas como “Ohm”, “Stupid Things” y el clásico moderno “I’ll Be Around”.

La nueva presentación en Lima de la banda será parte del ciclo de conciertos Indiegentes de la productora Veltrac Music. Con los las fiestas Indiegentes se han convertido en un referente dentro de la escena local. Se ha posicionado, al límite que han sonado propuestas como The Vaccines, DIIV, The Drums, La Femme, Devendra Banhart, Metronomy, Beach House, Daughter, Slowdive, entre otras bandas y solistas.

La venta de entradas para el imperdible show de Yo La Tento se dará en la plataforma digital Joinnus desde este miércoles 7 de mayo, con descuentos exclusivos para clientes Interbank y suscriptores de El Comercio.