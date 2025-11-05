La esperada “BZRP Music Session #0/66″, que se estrenó el miércoles 5 de noviembre, marcó un hito para el productor argentino Bizarrap y el reggaetonero Daddy Yankee, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022.

Y es que, el lanzamiento agitó la música urbana, superando el millón de reproducciones en YouTube, lo que, según el argentino, es “el sueño más grande de todos”.

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap.

La sesión rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo ciclo, presentando un beat que logra capturar el ADN musical de los 2000, la época dorada del géner, fusionando el mambo y el reggaetón clásico.

De igual forma, la lírica del tema incorpora referencias a su pasado, códigos de barrio y guiños bíblicos, reflejando la nueva etapa espiritual del artista, quien en los últimos dos años se volcó a la música cristiana.

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo ”, son algunos de los versos cantados por el Big Boss.

La estrofa cobra un valor simbólico y personal en medio de un complicado momento legal para el artista, quien enfrenta una disputa con su exesposa, Mireddys González, sobre el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”.

Versos como “a nadie le debo” o “mi flow eterno, ya no es legendario” reflejan una declaración de independencia y un mensaje de libertad creativa y espiritual.

" Solo me voy con un amor verdadero, los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. Si nos echamos aquí, se le nota el barrio. Mi flow eterno ya no es legendario. No te estoy hablando de dólar, pero traigo el cambio", son las demás líneas.

“BZRP Music Sessions #0/66”, que marca el regreso de Bizarrap tras diez meses de ausencia, ha superado los 1.2 millones de visualizaciones en YouTube hasta el cierre de esta nota, acompañado de una avalancha de comentarios de apoyo. “Daddy Yankee no volvió, nos recordó quién manda”, expresó uno de los usuarios.

