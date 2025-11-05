Mientras Daddy Yankee prepara una esperada colaboración con Bizarrap en una nueva “BZRP Music Session”, el artista puertorriqueño también enfrenta una intensa batalla legal contra su exesposa Mireddys González. En medio de los preparativos musicales, el “Big Boss” ha mostrado una postura inesperadamente abierta en su caso judicial, aunque con una jugada legal que revela una estrategia bien pensada.

Los abogados de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, no mostraron oposición a una orden judicial emitida el 21 de octubre, que instruye a FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank a entregar a los abogados de su exesposa copias de los documentos relacionados con una transacción bancaria de $100 millones.

Dicha operación habría implicado el retiro y posterior reversión de fondos pertenecientes a las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., corporaciones vinculadas al artista.

Según el equipo legal de Daddy Yankee, los fondos en cuestión fueron transferidos a las cuentas personales de Mireddys González y su hermana, lo que derivó en una demanda por presuntas violaciones fiduciarias, incumplimiento contractual y daños económicos.

Mientras avanza el proceso legal, Daddy Yankee prepara una esperada colaboración musical con el productor argentino Bizarrap. | Crédito: Instagram daddyyankee

Según informó El Nuevo Día, aunque los abogados de Ayala Rodríguez no se opusieron a que las hermanas reciban la información bancaria solicitada, sí pidió que se les entreguen copias de todos los documentos y comunicaciones que sean proporcionados por las instituciones financieras en cumplimiento con la orden judicial.

El pedido busca garantizar que el equipo del reguetonero tenga pleno acceso a toda la información que circule durante el proceso.

En su moción, los abogados de Ayala Rodríguez también solicitaron que la orden incluya instrucciones precisas para las entidades financieras y amplíe el acceso a información relacionada con las hermanas y las corporaciones involucradas, con el fin de trazar el flujo de fondos y los posibles activos retenidos indebidamente.

Los abogados de Daddy Yankee solicitaron copias de toda la información bancaria que se entregue durante el proceso judicial. | Crédito: Instagram daddyyankee

El documento legal argumenta que, durante los últimos 18 meses, las hermanas González Castellanos no han presentado reportes ni rendido cuentas sobre la transacción de los $100 millones, lo que ha dificultado la reconstrucción financiera.

Por ello, la defensa del artista pidió que el tribunal ordene a bancos y agencias de crédito la producción de información financiera no privilegiada que permita esclarecer los hechos y sustentar las reclamaciones por daños y restitución de bienes corporativos.

Los abogados de Daddy Yankee solicitaron que toda la información cubra el período comprendido entre enero de 2015 y la actualidad, incluyendo estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, préstamos, movimientos de cajas de seguridad, certificados de depósito y transacciones electrónicas.

Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, es señalada en la demanda por supuestamente haber recibido fondos de las cuentas corporativas del artista. | Crédito: EFE

“El objetivo es reconstruir el rastro de los fondos, identificar los activos retenidos y verificar transacciones relevantes”, subrayaron los abogados en la moción.

Mientras tanto, el intérprete de “Gasolina” parece mantener su enfoque dividido entre el estudio y los tribunales. Por un lado, se alista para regresar al centro de la escena musical junto a Bizarrap; por el otro, libra una de las disputas financieras más complejas de su carrera.

