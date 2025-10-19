Tras darse a conocer que Soda Stereo volverá a los escenarios en Argentina, muchos fans especularon que la banda podría realizar una gira internacional que incluya a Perú, y al parecer esto podría ser realidad en las próximas semanas. En los siguientes párrafos encontrarás toda la información al respecto.

Como se sabe, luego de semanas de intriga, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a los escenarios de Argentina junto a la voz de Gustavo Cerati para el espectáculo Soda Stereo Ecos, un show en vivo que mantendrá la esencia del trío original.

Al igual que en Argentina, este domingo 19 de octubre se reportaron afiches con los nombres impresos de Gustavo, Zeta y Charly pegados en diversas calles de Lima.

Afiches de referencia a Soda Stereo fueron vistos en diversas calles de Lima. (Foto: GEC)

Entre las avenidas donde se encontraron estas imágenes están: La Marina, Javier Prado, Universitaria, Faucett, y arterias cercanas a las universidades San Marcos, Católica y Lima.

Por si fuera poco, también se observaron decenas de pantallas gigantes con el mensaje cifrado: “Hola, hermoso Perú”.

Este hecho es similar a lo que sucedió en Buenos Aires, Argentina, antes de que se confirmara el regreso de la banda con “Ecos”.

Como se sabe, “Soda Stereo Ecos” ya ha vendido más de 100 mil entradas solo en Buenos Aires, confirmando así el gran poder de convocatoria del trío argentino. Estos tickets se vendieron en pocas horas y ya acumula más de media docena de conciertos sold out en el Movistar Arena de la capital argentina.

Cabe resaltar que “Ecos” no es un tributo ni homenaje y tampoco tendrá cantantes ni artistas invitados. Este show es la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.

Para la presentación en Argentina (y posiblemente en Perú) no se utilizarán videos de archivo ni se aplicará la Inteligencia Artificial. La propuesta está inspirada en ABBA Voyage, que estrenó en 2022, combinando avatares digitales con banda en vivo.