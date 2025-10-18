El mundo de la música está de luto. Sam Rivers, bajista de la emblemática banda de nu metal Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro corazón”, escribió la banda junto a una imagen de luto que rápidamente se llenó de mensajes de despedida y condolencias de fanáticos alrededor del mundo.

Rivers fue uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit, reconocido por su energía sobre el escenario y por su estilo distintivo con el bajo, que definió gran parte del sonido del nu metal a finales de los años noventa.

En su mensaje, la banda destacó el legado y la huella que Sam dejó en cada integrante y en la historia de Limp Bizkit: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

La agrupación también recordó los años compartidos con él dentro y fuera del escenario: “Compartimos tantos momentos (salvajes, tranquilos, hermosos) y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí”.

Post de Instagram

En los comentarios, DJ Lethal, encargado del tornamesa y sampler en Limp Bizkit, se sumó a las muestras de pesar y pidió respeto por la privacidad de la familia y de la banda en este momento: “¡Dale a Sam sus flores y toca las líneas de Sam Rivers todo el día! Estamos en shock. ¡Descansa en el poder mi hermano! Vivirás a través de tu música y las vidas que ayudaste a salvar con tu música, trabajo de caridad y amistades”, escribió.

Limp Bizkit, banda originaria de Florida (EE. UU.), había anunciado recientemente su regreso al Perú para el próximo 9 de diciembre de 2025 en Costa 21, como parte de Looserville Tour. Tras la noticia del fallecimiento de Rivers, los fans esperan que la agrupación confirme si estos planes de gira en Latinoamérica se mantendrán.