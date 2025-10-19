El mundo del rock y del nu metal amanece con una herida profunda. Sam Rivers, bajista y uno de los fundadores de Limp Bizkit, falleció a los 48 años, dejando tras de sí una carrera marcada por riffs demoledores, una presencia escénica inconfundible y una energía que fue el corazón rítmico de una generación. La banda confirmó su partida el sábado a través de sus redes sociales, con un mensaje que destilaba dolor y gratitud: “Sam no era solo un bajista, era pura magia; el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

¿DE QUÉ MURIÓ SAM RIVERS?

La familia del músico informó que Rivers falleció tras una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que enfrentó con la misma determinación con la que sostuvo la base sonora de Limp Bizkit durante tres décadas.

Aunque no se detallaron los pormenores del tipo ni las circunstancias exactas, sus allegados señalaron que el bajista mantuvo su lucha en silencio, rodeado de sus seres queridos. En los últimos años, había hecho pública su recuperación de una enfermedad hepática que lo obligó a retirarse temporalmente de los escenarios en 2015.

SAM RIVERS FUE EL CIMIENTO SOBRE EL QUE LIMP BIZKIT CONSTRUYÓ SU IDENTIDAD

Desde su formación en Jacksonville, Florida, en 1994, el bajista, junto a Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, moldeó una de las propuestas más explosivas del nu metal, fusionando agresividad, groove y actitud. Con más de 40 millones de discos vendidos y álbumes icónicos como “Three Dollar Bill, Y’all$” (1997), “Significant Other” (1999) y “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000), su influencia trascendió géneros y generaciones.

En su bajo convivían la potencia de Black Sabbath, la precisión de Megadeth y la sensibilidad melódica de Jeff Ament de Pearl Jam, a quienes citaba como sus grandes referentes. Su sonido, profundo y lleno de textura, era capaz de sostener el caos mientras guiaba a la banda a través de sus explosiones rítmicas más memorables. Muchos músicos del género reconocen en Rivers a un innovador silencioso, un artista que no necesitaba protagonismo para transformar cada nota en un golpe emocional.

Rivers había enfrentado graves problemas de salud durante los últimos años (Foto: AFP)

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA ESTUVIERON MARCADOS POR LA RESILIENCIA

En el libro “Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends”, Rivers contó cómo el abuso del alcohol deterioró su hígado hasta necesitar un trasplante en 2017, una experiencia que lo llevó al límite. “Si no dejas de beber, vas a morir”, le dijeron los médicos, y aquel ultimátum cambió su destino. Tras la operación, logró mantenerse sobrio y regresó al escenario, decidido a demostrar que la pasión podía más que las cicatrices.

En marzo de 2024, durante el Festival Estéreo Picnic en Colombia, Rivers apareció con una camiseta que decía “Fuck cancer”. Fue su manera de enfrentarse al destino, de mirar a la enfermedad a los ojos y responderle con música, actitud y rebeldía. Muchos fanáticos interpretaron ese gesto como una declaración de guerra, sin imaginar que meses después se convertiría en su despedida silenciosa.

Limp Bizkit tenía previsto presentarse en diciembre en diferentes países de Sudamérica como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, como parte del “Loserville Tour”. Estos conciertos prometían ser un reencuentro con su público latinoamericano. Ahora, esos shows quedarán marcados por la ausencia del hombre que daba vida al bajo.

Hoy, el mundo de la música se despide de Sam Rivers, pero su legado seguirá resonando con cada acorde, en cada pogo, en cada fan que encuentre refugio en los bajos distorsionados de “Break Stuff” o “My Generation”. Porque en cada canción de Limp Bizkit late aún ese pulso inconfundible: el alma de un bajista que, incluso en su adiós, sigue marcando el compás de una era.

