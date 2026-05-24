Soda Stereo regresó a Lima con su gira “Ecos” e hizo vibrar el Arena 1 con dos espectáculos emocionantes y que, gracias a la tecnología, se pudo disfrutar una vez más a Gustavo Cerati en el escenario. El grupo argentino ya ofreció dos conciertos sold out y la tercera fecha está por agotarse.
La banda, ícono del rock en español, realizará su tercer y último concierto este 24 de mayo en el Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. Las entradas aún se encuentran disponibles a través de Joinnus.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, Soda Stereo compartió una galería de fotos de lo que fueron sus dos primeras presentaciones en Lima, y no dudó en acompañar la publicación con una breve y potente descripción: “¡Gracias Lima!”.
El viernes 22 y sábado 23 de mayo, Gustavo Cerati (en holograma), Zeta Bosio y Charly Alberti ofrecieron un espectáculo diferente sin perder la esencia del grupo rockero. Gracias a la tecnología, Soda Stereo se mantiene vigente a pesar de los años y su público lo demuestra, coreando cada canción desde el primer minuto iniciado el show.
Cabe mencionar que el tour “Ecos” no es un tributo ni homenaje. Este show es calificado como la reunión del reconocido trío argentino, con el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.
Los conciertos ya ofrecidos en Lima, no contaron con el uso de videos de archivo ni se aplicó la inteligencia artificial. La propuesta está totalmente inspirada en ABBA Voyage, que estrenó en 2022, combinando avatares digitales con banda en vivo.
