Las entradas para el evento están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Redacción EC

La banda peruana finalizará su gira nacional del 2025, con la que visitaron seis ciudades del país, ofreciendo una presentación especial en Lima que se realizará este 7 de noviembre en La Noche de Barranco.

Y es que, tras presentaciones en Trujillo, Lima, Arequipa, Huancayo, Tacna y Cusco, promocionando ¡Eureka!, su más reciente álbum, lanzado diez años después de su producción anterior, el grupo ha recibido atención positiva por parte del público.

En esa línea, el evento en Lima incluirá, por primera vez en vivo, la interpretación completa de las 12 canciones que componen el disco.

Además, el repertorio abarcará temas de su discografía previa, que incluye sencillos como “Inmortales”, “Barco viejo” y “Sometimes bonita”. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Este 2025, Cementerio Club ha mantenido una actividad constante, participando en festivales como “Perú Mucho Gusto Tacna” y “Rock en el Valle”.

