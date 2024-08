José se volvió un apasionado del vino y se especializó en la teoría del buen beber, dedicándose a encontrar la mejor manera de servir a su público. Su carrera como sommelier la construyó gracias a “becas, invitaciones y bendiciones”, mientras que su trayectoria como cantante, asegura, fue obra del vino: “Fue el vino quien se encargó, yo solo registré cada sonido del corazón”.

Bracamonte es uno de los sommeliers más destacados de Sudamérica y ocupa los primeros puestos en la guía Summum como el mejor sommelier del Perú. Desde 2016, es embajador de Marca Perú y ha recorrido el mundo en su rol, trabajando para importantes personalidades, incluidos mandatarios tanto en Perú como en el extranjero.

“Después de un año y medio trabajando con Cristina Vallarino, recibí una beca para hacer mis prácticas en el Hotel Escuela Santa Brígida, en la Isla Gran Canaria. Allí, tuve la oportunidad de trabajar para el presidente de las Islas Canarias, Román Rodríguez Rodríguez, lo que impulsó mi carrera. Más tarde, obtuve una beca para la comarca Ribera del Duero en España. Al regresar a Perú, tuve el honor de ser el sommelier de Alejandro Toledo durante los cuatro años de su mandato. Desde el primer día hasta el último. Fue un trabajo intenso”, destaca José con una sonrisa.

José Bracamonte nos habla de su libro “El vino en siete días” y narra hechos excepcionales como sommelier.

¿Cómo fue la experiencia de servir como sommelier de Alejandro Toledo? “Adam Pollack era quien me llamaba. Tenía un conocimiento profundo de vinos. Cuando llegaba al lugar de la cita, todo estaba preparado: su mesa, su espacio VIP. Allí lo atendíamos mientras él pasaba varias horas realizando reuniones con diferentes personas. Fue una experiencia muy divertida y educativa. Había días en los que permanecía hasta 10 horas, y las actividades podían extenderse aún más. También atendí a Mario Vargas Llosa y a Alan García en varias ocasiones. El mandatario aprista era un verdadero experto en vinos, un galán y un hombre de rituales. Fue una experiencia invaluable”, asegura.

La voz de la vid

Hace diez años, el artista comenzó a gestar la idea de escribir un libro para acercar a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, al mundo del vino. Su objetivo era crear una publicación que respondiera a todas las dudas sobre esa bebida. Aunque su pluma estaba en evolución, su deseo de concretar este proyecto no decayó con el tiempo. Hoy, ese deseo se ha materializado en “El vino en siete días con la guía de un sommelier”, bajo el sello Entrenós de la Editorial Macro.

“Inicialmente, escribí el libro de manera muy técnica hasta que me encontré con la dueña de la editorial, a quien al principio no conocía. Le expliqué mi enfoque para presentar el vino de forma más accesible y entretenida. Al volver a encontrarnos, me preguntó si estaría interesado en escribir un libro. Le mencioné que ya tenía uno en progreso. Tras revisarlo, me sugirió que escribiera como hablaba. Así que incorporé mi estilo musical y estructuré el libro en 7 capítulos, cada uno representando un día y una nota musical: el lunes es Do, el martes es Re, y así sucesivamente”, detalla el artista, quien reconoce tener una fascinación por el número 7, que, incluso, lo tiene tatuado en el cuello.

“Tomé muchas decisiones importantes en asociaciones comerciales, charlas y proyectos basadas en ese número. Además, estoy trabajando en un disco que llevará el mismo nombre que el libro: ‘El vino en 7 días’”, aclara.

En esta publicación, que incluye fotografías y códigos QR con videos explicativos sobre cómo hacer maridajes y alianzas con las comidas, Bracamonte guía al lector en la selección del vino ideal para cada ocasión, ya sea para almacenarlo, acompañarlo con una comida o disfrutarlo en buena compañía.

La lectura ofrece una propuesta completa sobre el arte de apreciar el buen vino en una fusión entre este y la música.

“¡Hagamos que el vino entre en nuestras casas Dejemos la puerta entreabierta y el descorchador en la mesa!”, sentencia Bracamonte. “¡Salud!”.

