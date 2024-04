El cantautor peruano José Bracamonte sigue inmerso en el desarrollo de su próxima producción discográfica, mientras tanto estrenó su nueva canción “Fascíname”, con la que marca el punto de inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

En su constante andar ha ido ecualizando su propio sonido y empieza a transitar entre la música disco, el pop, R&B y la balada, géneros que experimentará en su próximo álbum.

“¡La canción la he creado en base al R&B, el ritmo que escucho desde niño. De hecho, es Prince en quien me inspiré, su estilo dinamitó mi imaginación al incluir su destreza con la guitarra eléctrica en solos super melancólicos al Rhythm and Blues. Así que decidí aplicar esa fórmula llena de mística. La música y la producción de esta llena espacios mágicos en el corazón, posee significados únicos para el ser humano y su búsqueda por sentir”, explicó Bracamonte.

“Fascíname” forma parte del sexto disco que José Bracamonte produce en conjunto con Christian Romero, apostando por un sonido con muchos matices de música electrónica. “Esta canción habla sobre la verdadera ternura que uno siente hacia la persona que ama. Es el no poder creer que la otra persona se fijó en ti”, explicó.

Hasta el momento, José Bracamonte ha presentado cuatro canciones iniciales de su nuevo material discográfico: “Despierto en ti”, “Parte de mi”, “Impensable” y “Quiero un amor”. Estos estrenos se suman al recientemente anunciado “Fascíname”.