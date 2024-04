Cher, Ozzy Osbourne, Peter Frampton y la banda Kool and the Gang están entre los candidatos admitidos para el Salón de la Fama del Rock’n Roll este 2024. Estos artistas ingresarán oficialmente a la aristocracia del rock and roll durante la trigésimo novena ceremonia de ingreso, prevista para el 19 de octubre en Cleveland (Ohio), según un anuncio este lunes del show American Idol.

Dentro de los nuevos miembros del prestigioso salón también están Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Dave Matthews Band y Foreigner.

Para ser candidato al Salón de la Fama del Rock’n Roll un artista o una banda debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de postulación.

Sin embargo, la cantante Cher, de 77 años y que inició su carrera en el dúo con Sonny, dijo que sentía que el Salón de la Fama del Rock’n Roll la había desechado por muchos años.

“¿Sabes qué? Yo no entraría ahora ni que me dieran un millón de dólares”, añadió. “Jamás cambiaré lo que pienso”, subrayó en diciembre pasado en el show de Kelly Clarkson.

Osbourne es ya miembro del Salón de la Fama como integrante de la banda Black Sabbath, ingresada en 2006. Entre los candidatos nominados, pero no aceptados están Oasis, Sinéad O’Connor, Lenny Kravitz, Jane’s Addiction, Sade y Mariah Carey.

Además, el recientemente fallecido Jimmy Buffett, la banda MC5 de Michigan, la cantante Dionne Warwick y el compositor y cantante Norman Whitfield (1940-2008) fueron seleccionados para el Premio de Excelencia Musical.

En la categoría de Premio a la Influencia Musical, Big Mama Thornton (1926-1984) va acompañada este año por el británico Alexis Korner (1928-1984) y el inglés John Mayall, todos ellos en el territorio musical compartido por el blues y el rock’n roll.

Con información de EFE

