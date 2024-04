Ni el sol pudo detenerlas. Las fans de los Jonas Brothers demostraron el último domingo que su pasión por la ‘boyband’ que nació en el Disney de los 2000 está más viva que nunca. Así, desde muy temprano decenas se dieron cita a las afueras del Multiespacio Costa 21 de Lima, con la esperanza de obtener un sitio privilegiado para ver de cerca a sus cantantes.

Muchas repetían el plato: en la preadolescencia habían tenido la oportunidad de disfrutar de Nick, Joe y Kevin en el Estadio Nacional, en 2009, cuando estremecieron con la llegada de su World Tour al Perú. Para otras tantas, era la primera vez de verlos en vivo. La emoción se sentía en el ambiente: jóvenes y adultas llevaban looks dosmileros, outfits inspirados en sus canciones e incluso tenidas que los hermanos habían usado en sus apariciones en Disney Channel.

La cita era, además, una oportunidad de oro para todas aquellas niñas (incluyéndome) que no habían logrado asistir a su primer concierto en el Perú por múltiples razones. El evento prometía abarcar los mejores éxitos de cinco álbumes, desde el debut de los hermanos en 2005, un recuento perfecto para viajar por unas horas a aquellos tiempos de colegio, sin preocupaciones ni grandes responsabilidades. Hoy, ya de adultas, la emoción de este grupo era palpable: veríamos por primera vez a sus ‘crushes’ de la adolescencia en una suerte de pacto con sus niñas interiores; aquellas que coleccionaban postales, libretas, pulseras y collares con los rostros de los Jonas.

A las 8:07 pm los hermanos salieron a escena con “Wings” y “Celebrate”, canciones de su nuevo disco. La Costa Verde estaba más viva que nunca. Los Jonas Brothers se hacían sentir (nuevamente) en el Perú. Le siguieron éxitos que fueron como un viaje en el tiempo para las fans de toda la vida: “Year 3000″, “Hold On” y “Burnin’ Up” se entonaban con un magnífico juego de luces y con un desempeño profesional que sin duda ha mejorado con los años. Ya maduros, Nick, Joe y Kevin demostraban que su dominio en la música había superado al de aquellos chiquillos que cautivaron al Estadio Nacional 14 años atrás.

Una muestra de la emoción de las fans de los Jonas Brothers. / Gabriela Delgado/ El Comercio

De película

Visiblemente emocionado, el menor del clan Jonas, Nick, se dirigió a los asistentes entre canciones: “Nos alegra volver al Perú para celebrar nuestro viaje musical de casi 20 años. Regresar y no solo cantar las canciones de un álbum, sino de cinco; es emocionante”, comentó.

Como era de esperarse, luego de lo visto en sus presentación de Colombia y Brasil, los Jonas Brothers también le dieron un espacio especial en su concierto a las composiciones de una de las películas más recordadas de Disney Channel: Camp Rock 1 y 2 (2008 y 2010, respectivamente). “Gotta Find You”, “Introducing Me” y “Play My Music” hicieron que el ánimo no decaiga. Las fans no podían con la emoción, gritaban tan fuerte que parecía que tenían la esperanza de sus voces se oyeran hasta el escenario.

Tras entonar otros éxitos de sus discos como “BB Good”, “A little bit longer” (canción que compuso Nick Jonas en 2008 tras ser diagnosticado con diabetes) y “Lovebug”, la banda tuvo un intervalo de descanso de quince minutos. Las fans estaban satisfechas con lo que venía siendo la cita: hasta ese momento, alrededor de una hora y media de canciones inéditas.

A pesar de un problema de sonido que interrumpió el inicio del segundo bloque de su presentación, el concierto de los Jonas Brothers se desarrolló con normalidad. “Waffle House” y “Montana Sky” abrieron el segmento, y le siguieron éxitos que los hermanos Nick y Joe compusieron como solistas: “Jealous” y “Cake by the Ocean”.

El cierre con broche de oro llegaría al ritmo de “Only Human” y un éxito que vio la luz en 2021, “Leave Before You Love Me”, canción que el trío interpreta junto al DJ Marshmello. Preparadas para todo, las fanáticas del trío no solo habían preparado pancartas para la cita, sino también hubo una que fabricó la popular máscara del DJ y logró alcanzársela a Joe Jonas, quien terminaría por ponérsela a Kevin entre risas.

Tras eso, el ‘walkoff’ de los hermanos se daría con una emotiva despedida de los tres juntos en la pasarela, con Joe ondeando la bandera del Perú y con la canción “Remember This” de fondo, que dice “Baby, we’re gonna wanna remember this” (Cariño, vamos a querer recordar esto), y, sin duda, las fans recordarán la cita para el resto de su vida: el día en que volvieron a ser adolescentes coleccionando pósters de su banda favorita.

/ Gabriela Delgado/ El Comercio