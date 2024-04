Tras 14 años desde su última presentación, los Jonas Brothers tocarán este domingo 21 en abril de 2024, noticia que sin duda alegró a miles de fanáticos. Desde el inicio de su gira ‘Five Albums. One Night. The World Tour’ en agosto del presente año, tuvo a la expectativa a sus seguidores, debido a que no tenían planificado un show en algún país de Latinoamérica. Sin embargo, uno de los integrantes, y también líder de la icónica banda estadounidense, Joe Jonas, anunció la posibilidad de que él y sus hermanos pisen territorio peruano muy pronto.

Con una carrera que abarca más de una década, los Jonas Brothers han dejado una huella imborrable en la industria musical con sus éxitos contagiosos y su carisma inigualable. Desde “Burnin’ Up” hasta “Sucker”, la banda ha acumulado una impresionante lista de canciones que han resonado en millones de corazones en todo el mundo. Aquí los detalles de su próximo concierto en Perú.

¿Dónde será el concierto de los Jonas Brothers?

La banda se presentará el próximo 21 de abril en el Multiespacio de la Costa Verde en Lima, como parte de su celebración por sus cinco álbumes. Los Jonas Brothers pisarán el escenario de Costa 21 recién el 21 de abril, sin embargo, ya son muchos los fans quienes se encuentran afuera del local haciendo largas colas para ver de cerca a Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, los hermanos que han robado el corazón con su música.

Hora y fecha del concierto de los Jonas Brothers

La banda se presentará este domingo 21 de abril a las 8:00 p.m., en un espectáculo que promete cautivar al público durante dos horas y media, de principio a fin.

¿Cuándo fue la última vez que los Jonas Brothers visitaron el Perú?

Los Jonas Brothers realizaron dos conciertos en el Estadio Nacional los días 18 y 19 de mayo de 2009 como parte de la gira Jonas Brothers World Tour. Su última visita fue al año siguiente, el 30 de octubre, en el Estadio Monumental como parte de su gira Jonas Brothers Live in Concert World Tour.

Los Jonas Brothers durante el iHeartRadio Jingle Ball 2021 en el Madison Square Garden de Nueva York, en 2021. Ellos regresarán al Perú este domingo 21 de abril / YUKI IWAMURA

Entradas

La preventa fue un rotundo sold out, pero aún puedes adquirir las últimas entradas para su esperado retorno a Lima en la web de Teleticket.

Platinum: S/518

Setlist