Resumen
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La banda argentina de heavy metal La H No Murió, que lideran Claudio O’Connor y Tano Romano, se presentará por primera vez en Lima este sábado 30 de mayo en el Teatro Kantaro, en el Cercado de Lima, como parte de su gira internacional por Latinoamérica y Europa que conmemora los 35 años del lanzamiento del disco “Ácido Argentino”.
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