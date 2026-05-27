La banda argentina de heavy metal La H No Murió, que lideran Claudio O’Connor y Tano Romano, se presentará por primera vez en Lima este sábado 30 de mayo en el Teatro Kantaro, en el Cercado de Lima, como parte de su gira internacional por Latinoamérica y Europa que conmemora los 35 años del lanzamiento del disco “Ácido Argentino”.

La agrupación llega a Lima tras registrar dos presentaciones con localidades agotadas en el Teatro Flores de Argentina al inicio de este año, y tiene programada una presentación junto a Iron Maiden en el Estadio Huracán de Buenos Aires para octubre.

La H No Murió

En este concierto participarán las bandas peruanas Contracara, Metal Crucifier y Hell n Roll, que abrirán el espectáculo. El repertorio del grupo argentino incluye temas como “Soy de la esquina”, “Memoria de siglos” y “Tú eres su seguridad”.

Posteriormente a su presentación en el país, el grupo continuará con su agenda de conciertos, la cual incluye la grabación de un disco en vivo el próximo 22 de agosto en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Las entradas para este concierto se encuentran disponibles en Ticketmaster.

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