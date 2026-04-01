Resumen

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El anuncio de la llegada a Lima de La H No Murió marca un momento especial para los seguidores del metal en Perú. (Foto: Difusión)
El anuncio de la llegada a Lima de La H No Murió marca un momento especial para los seguidores del metal en Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación La H No Murió, proyecto homenaje que mantiene vivo el legado de Hermética, llegará por primera vez a Lima este 30 de mayo para ofrecer un concierto en el Teatro Kantaro, en el Cercado de Lima.