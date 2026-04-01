La agrupación La H No Murió, proyecto homenaje que mantiene vivo el legado de Hermética, llegará por primera vez a Lima este 30 de mayo para ofrecer un concierto en el Teatro Kantaro, en el Cercado de Lima.

El anuncio marca un momento especial para los seguidores del metal en Perú, ya que se trata de un esperado reencuentro con la historia de una de las bandas más influyentes del heavy metal en español. Hermética, fundada en 1988 por Ricardo Iorio, se convirtió en un referente del género en Argentina y Latinoamérica por sus letras de fuerte contenido social y canciones como "Soy de la esquina" y "Tú eres su seguridad".

El espectáculo contará con la participación de dos integrantes de la formación original de Hermética: Claudio O’Connor, en la voz, y Antonio “Tano” Romano, en la guitarra. Ellos estarán acompañados por Karlos Cuadrado y Javier Lencina, en un show que repasará el repertorio más emblemático de la banda.

Tras la separación de Hermética en 1994, la posibilidad de ver en escena a músicos vinculados directamente con su historia parecía lejana para el público peruano. Por ello, esta presentación ha sido recibida como un acontecimiento importante dentro de la escena metalera local.

Las entradas están a la venta en tres etapas. La primera preventa tendrá un costo de S/ 150 para las primeras 100 entradas; la segunda preventa será de S/ 180 hasta agotar stock; y luego el precio general será de S/ 200. El evento es organizado por Icarus y Postunder.