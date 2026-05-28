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Carlos Santana y la cantante estadounidense de origen mexicano Becky G quienes lanzaron este jueves el tema 'Mi gran amor' | Foto: EFE/Sony Music Latin
Carlos Santana y la cantante estadounidense de origen mexicano Becky G quienes lanzaron este jueves el tema 'Mi gran amor' | Foto: EFE/Sony Music Latin
/ Cortesía
Por Agencia EFE

El guitarrista mexicano Carlos Santana y la cantante estadounidense de origen mexicano Becky G lanzaron este jueves el tema ‘Mi gran amor’, una colaboración en la que denuncian la dura realidad que viven actualmente miles de latinos en Estados Unidos a causa de las redadas migratorias.

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