Becky G cierra un año clave en su carrera con el lanzamiento oficial de “Hablamos Mañana”, un tema largamente esperado por sus seguidores y estrenado bajo los sellos Kemosabe Records, Sony Music Latin y RCA Records. La canción funciona como un gesto de agradecimiento a sus fans y como el broche final de una etapa marcada por crecimiento artístico y personal.

El tema fue presentado por primera vez durante la era Esquemas y posteriormente interpretado en vivo durante su gira, lo que generó una fuerte expectativa en redes sociales. Durante años, los seguidores de la artista pidieron su lanzamiento a través de comentarios y mensajes directos, convirtiéndolo en uno de los temas más solicitados de su repertorio.

“Hablamos Mañana” destaca por su tono alegre y desenfadado, y aborda la tensión entre postergar una conversación importante y priorizar el momento presente. La canción apuesta por una narrativa íntima y ligera, que conecta con la sensibilidad característica de Becky G en esta etapa de su carrera.

Becky G anunció el estreno de su nuevo tema “Hablamos mañana”. (Foto: Instagram)

El sencillo cuenta con producción de Di Genius y fue compuesto por SpreadLof, Nate Campany y Elena Rose, colaboradores reconocidos dentro de la música latina. Musicalmente, el tema refuerza el sello pop latino de la cantante y abre la puerta a una nueva fase creativa.

El videoclip acompaña el espíritu de cierre y agradecimiento del lanzamiento. Construido a partir de imágenes reales detrás de cámaras, el video muestra momentos personales, logros profesionales y recuerdos captados a lo largo del año, ofreciendo una mirada cercana al día a día de la artista y su vínculo con los fans.

El estreno del tema llega poco después de la presentación de su documental REBBECA, que debutó en Los Ángeles y tuvo funciones especiales en cines. Con este proyecto audiovisual, Becky G volvió a explorar sus orígenes, su identidad y los desafíos que marcaron su camino en la industria musical.

El 2025 ha sido un año determinante para Becky G. Fue incluida en la lista TIME100 Next, participó por segunda vez en el desfile de Willy Chavarria en la Semana de la Moda de París, ofreció una destacada presentación en los American Music Awards junto a Manuel Turizo y asistió a eventos de alto perfil como el Festival de Cine de Tribeca y Vogue World, consolidando su presencia en la música, el cine y la moda.