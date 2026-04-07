El concierto más esperado del año hace historia en Perú. BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde se espera dos shows inolvidables. Este martes 7 de abril comenzó la preventa de entradas; sin embargo, a pocas horas de su lanzamiento se agotaron.

Ante la gran expectativa que generó el concierto de los artistas surcoreanos en Perú, el Army (club de fans oficial de BTS) hizo cola virtual desde temprano para obtener los boletos. Ahora, se confirmó en la web de Ticketmaster que las locaciones que fueron puestas en preventa están agotadas.

A través de las redes sociales diversos fans compartieron su alegría por haber conseguido un boleto para los conciertos de BTS en Perú; sin embargo, otro gran grupo lamentó que las entradas se hayan agotado.

BTS en Perú hace historia: Entradas en preventa se agotaron en Ticketmaster. (Foto: Captura / Ticketmaster)

Como se sabe, BTS ofrecerá dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial. La llegada del grupo surcoreano a la región marcará un hito importante ya que será la primera vez que lo haga con sus siete integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) luego de una pausa musical de varios años.

En Perú, BTS ofrecerá dos conciertos los días 9 y 10 de octubre. Ambas fechas forman parte del tramo sudamericano del tour, que incluye ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, consolidando a Lima como una parada clave dentro del circuito internacional del K-pop.

Para esta presentación se espera un despliegue de producción de gran escala con el escenario en formato 360° para que los fans de todos los sectores puedan disfrutar del show sin problemas.