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El grupo masculino de K-pop BTS se presenta durante su concierto en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
El grupo masculino de K-pop BTS se presenta durante su concierto en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

El concierto más esperado del año hace historia en Perú. BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde se espera dos shows inolvidables. Este martes 7 de abril comenzó la preventa de entradas; sin embargo, a pocas horas de su lanzamiento se agotaron.

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