Resumen

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El repertorio de la gira se centrará en las piezas de su quinto álbum de estudio, también titulado Arirang | Foto: Archivo GEC
El repertorio de la gira se centrará en las piezas de su quinto álbum de estudio, también titulado Arirang | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS dio inicio este jueves a su nueva gira mundial titulada “Arirang” en el Estadio Goyang, ubicado al noroeste de Seúl, marcando el comienzo del que se perfila como el tour de conciertos más ambicioso y multitudinario en la historia del K-pop.

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