La agrupación surcoreana BTS dio inicio este jueves a su nueva gira mundial titulada “Arirang” en el Estadio Goyang, ubicado al noroeste de Seúl, marcando el comienzo del que se perfila como el tour de conciertos más ambicioso y multitudinario en la historia del K-pop.

Estas presentaciones en Goyang contemplan tres noches consecutivas de espectáculos que servirán de antesala para una agenda mundial que incluye 85 fechas, abarcando ciudades como Tokio, Los Ángeles, Múnich, París, Toronto y también Lima, donde brindarán un show en el estadio San Marcos el 7, 9 y 10 de octubre.

En la imagen, tomada el 21 de marzo, BTS se presenta en Seúl durante su regreso a los escenarios, tras cuatro años de ausencia debido a su servicio militar obligatorio| (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Según informó la promotora Live Nation, la respuesta del público ha sido inmediata, logrando el ‘sold out’ en 46 de los conciertos programados hasta la fecha.

El repertorio de la gira se centrará en las piezas de su quinto álbum de estudio, también titulado "Arirang", producción que logró mantenerse en la cima de la lista Billboard 200 durante dos semanas consecutivas.

Además del nuevo material, se espera que el grupo repase los éxitos globales que han consolidado su carrera internacional.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

BTS en Lima: ¿Cuándo se pueden adquirir entradas?

Como parte de su gira latinoamericana, BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde miles de fans peruanos, conocidos como Army, vivirán una noche llena de música.

Aunque los boletos en preventa ya se agotaron, aún quedan disponibles entradas para la venta general, que se habilitará este viernes 10 de abril a las 10 a. m. a través de Ticketmaster. Los precios van desde S/ 483 en Tribuna Sur hasta S/ 851 en Campo.

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