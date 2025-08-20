El martes 19 de agosto, la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de Argentina, distinguió al legendario músico Charly García con el título de Doctor Honoris Causa por su “aporte a la música y a la cultura de su país”.

Además, el reconocimiento, entregado en la Facultad de Filosofía y Letras, destaca al artista, figura emblemática de Sui Generis y del rock latinoamericano en general, por “el sentido político de sus canciones a lo largo de la historia argentina”.

Así recibía la Facultad de Filosofía y Letras de Puán al Dr Charly García. pic.twitter.com/blmFj08JRA — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) August 20, 2025

Por ello, tras recibir la distinción del centro educativo, el artista, fiel a su estilo, agradeció el reconocimiento académico. “Desde ahora, pasaré a llamarme Doctor Charly García” , dijo el cantante entre risas, siendo ovacionado masivamente.

Si bien Charly no ofreció declaraciones a la prensa, su hermano, Miguel García, confirmó a La Nación que el rockero de 73 años “tiene sus temitas de salud, pero por lo general está bien”, añadiendo que “está feliz” con el título.

Charly García recibiendo su doctorado Honoris Causa en la UBA | Foto: X

Recibido por estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, García llegó a la UBA en una silla de ruedas y luciendo una boina multicolor.

Asimismo, en un claro gesto de admiración, los asistentes a la ceremonia no dudaron en corear fragmentos de sus canciones más icónicas, entre ellas, el clásico “Seminare”.

Nunca pense ir un dia lluvioso a cursar y ver a charly garcia !!! https://t.co/PP25jDmvJQ pic.twitter.com/o9vo6h9ghN — ᴀʟᴇᴄꜱ🦊 (@enderthethird_) August 20, 2025

En mayo pasado, Charly entregó su más reciente disco ‘La lógica del escorpión’ y las letras de dos de sus canciones (’Rock and roll star’ y ‘Los dinosaurios’) para que el Instituto Cervantes de España los conserve como legado en la Caja de las Letras.

Carlos Alberto García Moreno (Charly García), nacido en Buenos Aires en 1951 y conocido como ‘el padre del rock’ es uno de los músicos más emblemáticos de Argentina, con más de 50 discos editados y diversos premios, entre ellos un Grammy Latino.