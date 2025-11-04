/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
De Manchester al Palacio de Buckingham: la historia de amor de David y Victoria Beckham en siete momentos clave
El exfutbolista inglés fue investido como Sir David Beckham por sus servicios al deporte y la filantropía. A su lado, Victoria celebró un nuevo capítulo en una historia compartida que ha trascendido el fútbol, la moda y la cultura popular británica. Aquí un repaso de su historia en conjunto.
David y Victoria se conocieron en la sala de jugadores del Manchester United tras un partido benéfico. Él era una joven estrella del fútbol inglés; ella, “Posh Spice” de las Spice Girls. David dijo después que la vio en la televisión y le prometió a un compañero: “Esa será la mujer con la que me case.”
El compromiso (1998)
Un año después de comenzar su relación, se comprometieron oficialmente. El anuncio causó sensación en los tabloides británicos, que empezaron a seguir cada detalle de su vida como la nueva pareja dorada del Reino Unido.
La boda en el castillo (1999)
Celebraron una ceremonia digna de realeza pop: tronos dorados, atuendos blancos, y la exclusiva vendida a OK! Magazine. A partir de ese momento, su imagen de pareja perfecta dominó los medios de finales de los noventa.
El nacimiento de Brooklyn (1999)
Su primer hijo, Brooklyn Joseph Beckham, nació en marzo de 1999, apenas unos meses antes de su boda. El nombre hace alusión al lugar donde supieron que serían padres: el barrio neoyorquino de Brooklyn.
Los rumores de crisis (2004)
La relación enfrentó su prueba más dura con las acusaciones de infidelidad hacia David. La pareja se mantuvo unida, defendiendo su familia ante la prensa. Este episodio marcó el paso de “celebridad mediática” a “matrimonio resiliente”.
Mudanza a Los Ángeles (2007)
Con el fichaje de David por el LA Galaxy, los Beckham se trasladaron a Estados Unidos. Allí consolidaron su estatus como marca internacional: él como ícono deportivo y filántropo; ella, como diseñadora de moda de prestigio.
Nombramiento de caballero (2025)
Años después de ser nombrado Sir por sus servicios al deporte y la filantropía, David Beckham recibió oficialmente su nombramiento de caballero del Imperio Británico. Victoria, orgullosa, lo acompañó al Palacio de Buckingham.