El espectáculo “Planchando el Despecho” regresará con una fecha única el próximo 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición, con la participación de Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.

La nueva función llega luego de que el show agotara presentaciones consecutivas en mayo, temporada en la que convocó a más de ocho mil espectadores. Las entradas estarán disponibles desde este 4 de agosto a través de Ticketmaster.

PLANCHANDO EL DESPECHO

El espectáculo fue creado en Colombia por el director y guionista Juan Carlos Mazo, con una propuesta que combina música en vivo, actuación, humor y relatos inspirados en experiencias personales.

La puesta en escena aborda historias relacionadas con el desamor, la resiliencia y las segundas oportunidades a través de canciones interpretadas por sus protagonistas.

Tras su primera temporada en Lima, “Planchando el Despecho” volvió a convocar al público con una propuesta que reúne a distintas generaciones alrededor de la música y las experiencias compartidas.