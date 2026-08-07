La nueva función llega luego de que el show agotara presentaciones consecutivas en mayo | Foto: Difusión
La nueva función llega luego de que el show agotara presentaciones consecutivas en mayo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El espectáculo “Planchando el Despecho” regresará con una fecha única el próximo 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición, con la participación de Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.

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