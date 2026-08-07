El espectáculo “Planchando el Despecho” regresará con una fecha única el próximo 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición, con la participación de Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.
El espectáculo “Planchando el Despecho” regresará con una fecha única el próximo 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición, con la participación de Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.
La nueva función llega luego de que el show agotara presentaciones consecutivas en mayo, temporada en la que convocó a más de ocho mil espectadores. Las entradas estarán disponibles desde este 4 de agosto a través de Ticketmaster.