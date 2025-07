Ezio Oliva fue uno de los tantos peruanos que esta mañana despertó con la fuerte alerta de tsunami enviada a los celulares por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El cantante, que se encontraba en Máncora frente al mar, decidió grabar un video para relatar en tiempo real su experiencia y advertir a otros veraneantes que se encontraban en zonas costeras.

“Acabamos de levantarnos con la alerta de tsunami en nuestros celulares. No sé quién manda esta alerta, no sé si la Marina de Guerra, pero me ha parecido espectacular. Literalmente nos hemos levantado ”, dijo Oliva visiblemente sorprendido mientras mostraba el paisaje frente al mar.

Asimismo, el cantante recomendó mantener la calma y actuar con responsabilidad. “Estamos justo frente a la playa. De momento, normal. Por prevención estamos haciendo maletas. Espero que no pase nada. Tomen sus precauciones. No nos asustemos, pero atentos. Cuídense, que no es una broma”, concluyó.

Alerta de tsunami

Cabe recordar que el aviso se produjo a las 8:26 a.m. del miércoles 30 de julio y fue emitido tras el potente sismo de magnitud 8.8 ocurrido la noche anterior en Rusia. El mensaje, con un sonido de emergencia, indicaba: “Ante la alerta de tsunami en el litoral peruano, se recomienda a las autoridades locales cerrar sus accesos a las playas hasta la cancelación del aviso de alerta”.

Minutos después, a las 8:41 a.m., Indeci reforzó la advertencia con un segundo mensaje: “Alerta de tsunami en el litoral peruano. Mantente alejado de la zona costera y sigue las recomendaciones de las autoridades. Autoridades locales, activar los protocolos de emergencia o evacuación”.

Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del mar y, hasta el momento, no se han reportado mayores emergencias. Indeci pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales y evitar difundir rumores.